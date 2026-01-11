林岱樺鳳山掃街造勢！超短髮造型搶眼　18字曝剪髮原因

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入最後一天，立委林岱樺在今天（11日）下午在鳳山展開大車掃街，現場最吸睛是她頂著超短髮全新造型登場。面對媒體詢問，她僅留下一句：「為了高雄，我要變更強。」隨即上車開始掃街，為初選最後倒數投下震撼彈。

▲林岱樺頂著新造型掃街，非常吸引目光 。（圖／記者吳世龍攝）

林岱樺受訪時，被問到此刻心境，她語氣罕見堅定，引用經典詩句比喻自己的狀態：「昨日種種，譬如昨日死；今日種種，譬如今日生。」她表示，初選電話民調已經開始，拜託高雄市民不要漏接，「唯一支持要讓高雄更強的高雄女兒林岱樺。我會尊重民意，也承擔民意。」

▲林岱樺掃街造勢 。（圖／記者吳世龍攝）

只是她為何突然以近似平頭的造型公開亮相。林岱樺表示，這是決心的具象化。「為了高雄，岱樺要更強。這是岱樺對高雄的熱愛，也是我對未來十年的城市願景充滿信心。」她說，未來若有機會承擔市長責任，將帶領專業團隊把政見化為行動，「讓更強的高雄，由岱樺，我們高雄的女兒來承擔。」

至於為何選擇在鳳山啟動最後的掃街行程，林岱樺明確指出，鳳山是她政治生涯的起點，更是她最深的情感所在。「沒有鳳山，就沒有今天的林岱樺。25年來，是這塊土地滋養了我。所以最後一站，我一定要回到鳳山，向大家再次報告、再次承諾。」

