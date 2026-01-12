最新模擬迴轉路徑　「1號颱風」可能生成

▲最新歐洲模式系集模擬。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「洛鞍」（Nokaen）可能生成！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象，對台灣是否還有輕微間接影響？應續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升，白天北轉舒適、南微熱、早晚偏冷。

氣溫逐日回升

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周二至周五各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升，白天陽光下漸暖如春，但因輻射冷卻強，早晚冷如冬，日夜溫差很大，仍應注意穿著調整；周六、周日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多，轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象，與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合；但對台灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整，應續觀察，言之過早也是枉然。