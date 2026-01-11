　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲總預算審查兩軌並行　陳冠廷：選擇性審查讓施政陷入碎片化困境

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中央政府115年度總預算案持續卡關，國民黨團擬依《預算法》先行放行TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫，卻可能擱置780億元國防預算等項目，民進黨立委陳冠廷今（11日）表示，總預算是完整的治理工具，選擇性審查將造成行政不確定與治理成本升高，呼籲在野黨回歸制度，採「兩軌並行」方式儘速完成審查。

陳冠廷指出，國會職責固然應把關預算、嚴格審查，但總預算審查至今已創下史上拖延最久紀錄，迄今仍未付委，嚴重影響政府施政的可預期性與國家風險管理能力。他強調，依《預算法》第54條規定，總預算未能依限完成時雖可暫行執行，但僅能以上年度預算標準為基準，新興資本支出與新增計畫原則上仍須待審議完成方能動支。

陳冠廷進一步說明，預備金動支限制的問題尤其值得關注。由於第一預備金、第二預備金及災害準備金的額度是編列在新年度預算中，若總預算遲未通過，這些預備金便缺乏經立法院審定的法定額度依據。

陳冠廷強調，預備金是政府應付緊急或不可預見支出的重要彈性工具，但當總預算懸而未決，這個工具本身的額度就無法確立，一旦發生重大災害或突發狀況，政府反而會陷入動支依據不明確的困境，嚴重削弱國家的緊急應變能力。

對於在野黨擬選擇性放行部分預算的做法，陳冠廷表示，中央政府總預算涵蓋國防、經濟發展、產業轉型等各面向，若僅挑選特定項目審查，將使國家整體競爭力受到延宕，也讓施政陷入碎片化困境。

陳冠廷提出「兩軌並行、回到制度」的主張，第一，請立法院儘速將總預算案完整付委，並排定密集審查與協商時程，讓監督回到專業討論與逐項檢視；第二，對於社會高度關切且確有急迫性的項目，若要依《預算法》第54條採取先行處理，也應一次講清楚清單、額度、執行條件與後續追溯調整機制，避免碎片化審查。

陳冠廷呼籲在野黨正視總預算對國計民生的重要性，儘速依法排審預算，讓政府運作回歸正軌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

相關新聞

藍擬先放行審TPASS預算　綠委：連藍也知道不審影響人民權益

藍擬先放行審TPASS預算　綠委：連藍也知道不審影響人民權益

由於總預算案遲遲未審，包含TPASS通勤月票、生育補助等都可能斷炊，引起民怨。雖在野黨稱不影響，但立院藍白黨團仍擬提案，將如TPASS等有「急迫性、民生性、地方補助性」的30多項新興計畫先送委員會審查。對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（11日）表示，從國民黨團把TPASS和民生補助抽出來先審，就看得出來連國民黨團也知道總預算不審，會多麼影響國家、人民權益，呼籲趕快排審總預算，不要延宕國家發展。

總預算卡關！藍白列「3條件」新興計畫尋解套　盼下週可付委審查

總預算卡關！藍白列「3條件」新興計畫尋解套　盼下週可付委審查

總預算卡關　國民黨團：爭議性新興計畫分開處理是可行選項

總預算卡關　國民黨團：爭議性新興計畫分開處理是可行選項

賴清德批藍白「為德不卒」　王鴻薇：你完全無作為才「缺德」

賴清德批藍白「為德不卒」　王鴻薇：你完全無作為才「缺德」

只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

總預算TPASS陳冠廷

