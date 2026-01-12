快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

▲台水呼籲，受影響用戶於停水前6小時完成儲水。（示意圖／記者許力方攝）



記者陳俊宏／綜合報導

根據台灣自來水公司官網資訊，今天起，桃園、台中、雲林、台南、高雄、屏東、台東等7縣市部分地區將停水，影響時間最長可達10小時，提醒民眾提前做好儲水準備。

►各縣市停水資訊如下

桃園市：

1/12 10:00-17:00 桃園市/大園區/南港里/塔腳一路。觀音區/保障里、塔腳里/塔腳一路、塔腳路、大功路。

台中市：

1/12 08:00-17:00 台中市/后里區/三豐路三段、馬場路。

雲林縣：

1/12 08:00-12:00 雲林縣/古坑鄉/嘉新路、宮前路、廣濟路、文化路、永和路、環外路、重光南路、重光東路、長安路。斗六市/劉厝路、嘉安一街、嘉安七街、嘉安三街、嘉安二街、嘉安五街、嘉安八街、嘉安六街、嘉新一路、嘉新三路、嘉新二路、嘉新六路、嘉新路、嘉東中路、嘉東北路、嘉東南路、崙中路、崙北路、崙南三路、崙南二路、崙南路、成功路、文化路、糖廠路、重光南路、重光東路、重光路、鎮南路。

1/12 08:00-18:00 雲林縣/西螺鎮/中正路、平和路、建興路、福興路、西興南路。雲林縣/西螺鎮/中正路、光復西路、公正路、平和路、建興路、文昌路、福安街、福興路、西興南路。

台南市：

1/12 08:00-17:00 台南市/楠西區/東勢里、楠西里。共2個村里。

高雄市：

1/12 22:00-1/13 04:00 高雄市/岡山區/三和里、大莊里、華崗里。燕巢區/尖山里、東燕里、金山里。田寮區/七星里、三和里、南安里、古亭里、大同里、崇德里、新興里、田寮里、西德里。共15個村里。

屏東縣：

1/12 08:30-17:30 民權巷屏東縣/高樹鄉/世一路。

台東縣：

01-12 09:00-16:00 台東縣/台東市/上海街、傳廣路、四維路三段、四維路二段、寧波街、杭州街、浙江路、開封街。

►台水提醒民眾停水注意事項

停水前至少6小時完成儲水，避免集中取水造成管線末端無水。

停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災。

若住家進水口低於地面，應關閉總表前制水閥，避免虹吸污染。

復水後先打開水龍頭排氣，恢復正常水流，如仍無水或水壓不足，可聯繫台水派員協助。