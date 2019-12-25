政見會／「政府要當經濟加速器不是絆腳石」韓國瑜：為人民做牛做馬！

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜25日在政見會第二輪發表政見上重提，要在高雄、台中設立自經區，帶領台灣邁向「自由經濟島」，並強調政府不能成為經濟、企業的絆腳石，而是要當加速器，絕對不能作威作福、高高在上，反而是要為人民做牛做馬。

韓國瑜表示，未來若當選，他會成立中華民國主權基金，10兆規模，創建中華民國主權基金，這些除了做全球產業佈局，帶動內需產業。另外，大使館跟外貿協會，執行秘密任務，貨物出去、人進來，跳脫傳統政治學派，除了傳統正學派工作，大使館要協助當地觀光客帶到台灣，未來要從傳統外交轉為經貿外交。

除此之外，韓國瑜再次提及，設立自由經貿區，大幅鬆綁自貿易港區相關規範，他首先要在高雄、台中設立示範區，帶動周邊經濟，提升季爭利；且政府要支持銀行，銀行一定支持中小企業，中小企業支持勞工。

韓國瑜也提出，在確保台灣主權及經濟安全下，呼應產業界需求，重新協商ECFA，包括貨貿及服貿協定，建立兩岸制度性的貿易機制；並在兩岸關係和緩的大環境下積極參與亞太區域經濟整合，如CPTPP與RCEP，並與其他國家洽簽雙FTA。

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人於中視發表參選總統的各項政見。根據中選會的規劃，候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，發表順序由候選人們抵達現場後抽籤決定。根據抽籤結果，發言順序分別為：蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。

▲第二場2020總統電視政見會，韓國瑜發言。（圖／中選會提供）

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