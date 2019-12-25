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女大生看中醫想長高！醫師竟開處方「跟我嘿咻就行」…她無奈脫了

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▲▼示意圖,女性,拒絕,害怕,低落,角落,暴力,性侵,小孩,性暴力,家暴,受害者。（圖／123RF）

▲女大生聽信醫師「如何長高」的建議，被迫與對方發生性關係。（圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女大學生娟娟（化名）因為煩惱自己身高不夠高，所以求助了一間中醫診所，不料替她看診的醫師根本沒有合格執照，還謊稱「只要與男性性交就可以有效增高還可以治療其他婦科疾病」，讓她半信半疑之下，只能無奈脫下衣物，和醫師在診療室內展開「治療程序」。

綜合陸媒報導，娟娟對於自己矮小的身材十分不滿意，所以透過爸爸朋友的介紹，在去年4月2日來到廣東省中山市一間中醫診所求診；沒想到47歲劉姓男醫生聽完症狀後竟說，想要再長高的其中一個方法就是與男性發生性關係，這種方法甚至可以治療其他婦科疾病。過程中劉男開始對女大生毛手毛腳，暗示自己是現成的「醫療器材」。

同年4月3日早上，娟娟再次單獨來到診所，劉男眼見對方可能被迷惑了，因此強行對她上下其手，讓女大生只能半推半就之下無奈脫去衣物，達成自己邪惡目的；當天下午，醫師於診療室內再次強行展開第2次「治療」，讓女大生十分無助。直至4天後，娟娟越想越不對，便趕快報警要求拘捕劉男。

▼醫師見到對方受到誘惑，便強行於診療室內伸出狼爪。（圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

中山第一法院不久後開庭審理，認為劉男在未取得醫師執業資格的情況下，以中醫師的身份誘騙女大生發生關係，根本無視國家法律；雖然娟娟的幾次陳述當中存在一些細節差異，但是與主要事實並沒有太大出入，這也反倒印證了女大生在被性侵之時的迷茫、恐懼心態，因此具合理性。

法官也稱，被害人不具有誣告陷害劉男的動機，從醫師與病患私下的微信對話紀錄更可以證明，劉男的確曾用迷惑手段強姦受害人；另外，配合女大生身體檢查紀錄，更證實劉男犯下強姦罪，因此判處被告有期徒刑4年3個月。

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