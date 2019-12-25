女暗夜騎樓躲雨滑手機　惡狼拖暗巷「再出聲要讓妳死」毆打性侵

▲桃園市林姓男子今年6月間凌晨見女子獨自在騎樓下躲雨，以水果刀架住頸部拖入暗巷痛毆後性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年6月間凌晨看見女子獨自在騎樓躲雨，以暗藏水果刀抵住女子頸部，拖入附近暗巷企圖性侵，但女子拚命掙扎遭林痛毆一頓相繼以指侵與性侵得逞，女子受辱後報警提告；法官認為，林男曾有性侵前科遭判刑屬於累犯，審理後依攜帶兇器強制性交罪判處有期徒刑9年，本案還可上訴。

地院判決書指出，林男今年6月14日凌晨1時許，在桃園市一處騎樓下內見女子在騎樓獨自躲雨滑手機，見四下無人竟以暗藏水果刀抵住女子頸部，並將其拖入附近巷弄，因女子極力反抗，林勒住女子頸部並摀嘴恐嚇：「如果妳再發出聲音要讓妳死」，林將女子徒手毆打一頓後再強行脫去女子衣褲，先後以指侵與性侵得逞後逃離。

女子受辱後報警處理，並到醫院驗傷包括有左眼結膜出血、左後頭皮開放性傷口、頸部、腹部、背部與左右手臂挫傷等傷害，警方調閱案發地點監視器鎖定林男涉案，隨後拘提到案，林男偵訊時坦承犯案，辯稱女子被拖行時自己跌倒與大叫，才會以手摀住其嘴巴，女子因極力反抗才以水果刀抵住要她聽話。

女子則指稱，她在騎樓躲雨滑手機，林男出現就被拖進停車場，還背夾著頸部與摀住口鼻，林持水果刀抵住還恐嚇「如果妳再發出聲音要讓妳死」等語，她想搶刀但沒力氣不夠，反被林男持刀劃傷，林還徒手毆打她臉部與腹部等處，拖行造成多處受傷。

法官認為，林男曾有性侵前科遭判刑，但仍不知悔改，僅為滿足個人性慾，對不相識女子強制性交，造成對方身心危害，5年內再犯屬於累犯，應加重其刑，全案依攜帶凶器強制性交罪，判處林男有期徒刑9年，本案還可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

►與桃園院童歡度平安夜 郭台銘表態力挺吳志揚進入國會

►東亞最大火車醫院「台鐵富岡機場」 吳志揚籲推廣深度旅遊景點

►沼田幹夫談藍綠得票差距5% 鄭文燦：民進黨陣營須步步為營