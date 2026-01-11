　
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍殲-20首飛15周年　隱身高達80%-90%歸功特殊外形設計

▲▼ 殲20,首飛15周年, 。（圖／翻攝 軍情時間央視）

▲今年是解放軍「殲－20]首飛15周年，其物理隱身S形進氣道與塗層有關鍵作用 。（圖／翻攝 軍情時間央視）

記者任以芳／綜合報導

2026年1月11日是大陸解放軍「首款」隱形戰機殲-20首飛15周年。回顧2011年首度曝光至今，該型機已從技術驗證機轉化為共軍空戰序列的核心機種。大陸軍事評論員張學峰分析指出，殲-20的匿蹤效能高達80%至90%歸功於特殊外形設計，並配合S形進氣道與吸波材料達到雷達低可探測性。

大陸解放軍於2011年1月11日，自主研發的匿蹤戰鬥機殲-20完成「首飛」。隨著技術成熟，殲-20的量產規模與體系化協同作戰模式已日漸成型，其如何維持技術優勢並進行迭代升級，成為區域軍事觀察家關注的重點。

大陸央視《軍情時間》報導，針對隱身戰機的技術特點，軍事專家張學峰解析指出，隱身戰機通常是指，針對雷達的隱身，也有一定的紅外隱身特性。殲-20這類隱身戰鬥機實現雷達隱身，外形對於戰鬥機隱身性能的貢獻率一般認為達到了80%到90%。

張學峰指出，它的基本原則就是反射雷達波不會原路返回，進入它的雷達接收機。這樣就要求戰機的外形要經過特殊的設計。比如說殲-20使用「S」形的進氣道，通過這種進氣道來遮擋後部的發動機。

他進一步解釋，同時在進氣道內給它塗一些吸波材料、吸波塗層，減少雷達波的反射，包括它的座艙蓋都經過了專門的設計。當然除了外形設計，還要採用這種吸波結構、吸波材料、吸波塗層。通過外形包括材料的綜合設計，減少它的雷達反射面積。

▲▼ 殲20,首飛15周年, 。（圖／翻攝 軍情時間央視）

▲殲20小翅膀有可以提高機翼的升力。（圖／翻攝 軍情時間央視）

另外，殲-20的外形非常有辨識度，前面還有一對小翅膀，為什麼要採用這種獨特的鴨式佈局設計？張學峰表示，殲-20採用了鴨式佈局還是非常獨特的，是全世界首創、獨創的升力體邊條鴨式佈局，鴨式佈局前面有個小的前翼，前翼在飛行過程中可以產生一些脫體渦，像很多小旋風一樣，加速機翼上表面的氣流，可以提高機翼的升力。

服役15年後，殲-20的發展重點正從平台建設轉向內在性能的優化。張學峰認為，未來該機型的迭代將圍繞三大核心展開。首先是發動機的升級，以追求更高的推重比與更穩定的超音速巡航能力；其次是航電系統的優化，包括升級主動電子掃描陣列（AESA）雷達以及更靈敏的紅外線搜索跟蹤系統（IRST）；第三則是機載武器的長程化，研發具備更遠射程與更強抗干擾能力的空對空飛彈，以適應現代高強度電子作戰環境。

更多新聞
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

破解台戰略？陸點名「美式斬首」

破解台戰略？陸點名「美式斬首」

中國大陸1份軍事期刊警告指出，台灣的「非對稱作戰」構想，亦即所謂的「豪豬戰略」（porcupine strategy），可能對中國人民解放軍（PLA）對台軍事行動構成重大威脅。然而，該文章也指出，解放軍可以美軍式的「斬首行動」（decapitation strike）來反制這一戰略。

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕 再發影片證平安

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕 再發影片證平安

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

陸渤海軍事演習預告 自2025年底起連續管控持續軍演

陸渤海軍事演習預告 自2025年底起連續管控持續軍演

多國批評環台軍演　陸國防部：禍亂台海

多國批評環台軍演　陸國防部：禍亂台海

殲-20隱形戰機解放軍鴨式佈局戰機升級

