解放軍殲-20首飛15周年　隱身高達80%-90%歸功特殊外形設計

▲今年是解放軍「殲－20]首飛15周年，其物理隱身S形進氣道與塗層有關鍵作用 。（圖／翻攝 軍情時間央視）

2026年1月11日是大陸解放軍「首款」隱形戰機殲-20首飛15周年。回顧2011年首度曝光至今，該型機已從技術驗證機轉化為共軍空戰序列的核心機種。大陸軍事評論員張學峰分析指出，殲-20的匿蹤效能高達80%至90%歸功於特殊外形設計，並配合S形進氣道與吸波材料達到雷達低可探測性。

大陸解放軍於2011年1月11日，自主研發的匿蹤戰鬥機殲-20完成「首飛」。隨著技術成熟，殲-20的量產規模與體系化協同作戰模式已日漸成型，其如何維持技術優勢並進行迭代升級，成為區域軍事觀察家關注的重點。

大陸央視《軍情時間》報導，針對隱身戰機的技術特點，軍事專家張學峰解析指出，隱身戰機通常是指，針對雷達的隱身，也有一定的紅外隱身特性。殲-20這類隱身戰鬥機實現雷達隱身，外形對於戰鬥機隱身性能的貢獻率一般認為達到了80%到90%。

張學峰指出，它的基本原則就是反射雷達波不會原路返回，進入它的雷達接收機。這樣就要求戰機的外形要經過特殊的設計。比如說殲-20使用「S」形的進氣道，通過這種進氣道來遮擋後部的發動機。

他進一步解釋，同時在進氣道內給它塗一些吸波材料、吸波塗層，減少雷達波的反射，包括它的座艙蓋都經過了專門的設計。當然除了外形設計，還要採用這種吸波結構、吸波材料、吸波塗層。通過外形包括材料的綜合設計，減少它的雷達反射面積。

▲殲20小翅膀有可以提高機翼的升力。（圖／翻攝 軍情時間央視）

另外，殲-20的外形非常有辨識度，前面還有一對小翅膀，為什麼要採用這種獨特的鴨式佈局設計？張學峰表示，殲-20採用了鴨式佈局還是非常獨特的，是全世界首創、獨創的升力體邊條鴨式佈局，鴨式佈局前面有個小的前翼，前翼在飛行過程中可以產生一些脫體渦，像很多小旋風一樣，加速機翼上表面的氣流，可以提高機翼的升力。

服役15年後，殲-20的發展重點正從平台建設轉向內在性能的優化。張學峰認為，未來該機型的迭代將圍繞三大核心展開。首先是發動機的升級，以追求更高的推重比與更穩定的超音速巡航能力；其次是航電系統的優化，包括升級主動電子掃描陣列（AESA）雷達以及更靈敏的紅外線搜索跟蹤系統（IRST）；第三則是機載武器的長程化，研發具備更遠射程與更強抗干擾能力的空對空飛彈，以適應現代高強度電子作戰環境。