大陸 大陸焦點 特派現場

殲-35為何「素顏綠」首飛　滿編上艦新進程「綠底漆」防腐鏽

記者任以芳／綜合報導

2026新年伊始，綠皮的殲-35戰機在沈飛跑道直衝雲霄，引起外界高度關注。不同於服役後的「霧霾灰」隱身塗裝，此次「素顏」亮相揭示關鍵細節，為何是綠色漆？「綠皮機」實際上處於試飛狀態，尚未交付部隊，因此保留了飛機出廠時的原始底漆。這層鮮亮的綠色含有鉻酸鹽的底漆，具備極強的防腐鏽功能。

一架身披綠色底漆的殲-35戰機在航空工業沈飛的試飛跑道上直衝雲霄，圓滿完成了「新年第一飛」。此次殲-35以最為原始的「素顏綠」狀態亮相，用意為何？

大陸軍事觀察員魏東旭指出，大眾看到的「綠皮機」實際上處於試飛狀態，尚未交付部隊，因此保留了飛機出廠時的原始底漆。

▲▼ 大陸解放軍空軍,殲-35, 綠皮機試飛 。（圖／翻攝 央視）

▲殲-35「綠漆底」具備極強的防腐蝕與防鏽功能。（圖／翻攝 央視）

《央視》報導也介紹，殲-35最後服役塗裝是具備視覺隱身效果的深灰色（俗稱「霧霾灰」），試飛階段的綠色底漆同樣至關重要。「這種底漆含有鉻酸鹽成分，具備極強的防腐蝕與防鏽功能。」

報導舉例，有如裝修房子時在毛坯牆面上刷的「防潮膩子」，目的是為戰機打好基礎，防止內部結構損壞，這對於長期在海洋高鹽、高濕環境下作業的艦載機而言，是維護機體壽命的關鍵。

▲▼ 大陸解放軍空軍,殲-35, 綠皮機試飛 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸解放軍殲-35「綠皮機」素顏試飛，機翼藏細節 。（圖／翻攝 央視）

再來仔細看《央視》曝光畫面，殲-35的「素顏」出境，平時很難發現的機翼折疊鉸鏈，清晰可見。大陸中國工程院院士孫聰分析，殲-35最大的特點就是隱身，設計時，第一是講低可探測性，盡量不被對手提前發現。「實現我先看到你，我先打你，這樣戰場上就有優勢。」

去年，大陸第三艘航空母艦福建艦曾完整展示，殲-35已可以彈射起飛和阻攔著艦。「先敵發現、先敵殺傷、搶佔先機」的設計思想，正是殲-35能夠顛覆傳統空戰模式、具備顯著優勢的根本所在。

魏東旭認為，航母福建艦配備殲-35隱身艦載機，將大幅提升航母編隊的生存與攻擊能力。它不僅能有效掩護編隊，更能與其他作戰艦艇深度協同，針對空中、水面及陸地目標實施聯合火力輸出。

沈飛6日官方披露的圖片，當天現場至少有兩架殲-35，參與「新年第一飛」。2023年到2025年，沈飛「新年第一飛」都是由殲-16完成。今年換成殲-35，引發了軍事迷們的熱烈討論。

去年11月，解放軍海軍新聞發言人表示，「相信不會等太久，殲-35等艦載戰鬥機，能實現滿編上艦。」將為解放軍航母戰鬥力的全面升級。

相關新聞

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

由大陸瀋陽瀋飛集團主責研發的最新一代隱形艦載機殲-35「綠皮驗證機」完成首度公開試飛。這架尚未施作隱形塗層的驗證機，首次清楚呈現機體複合材料結構與部分設計細節，被外界視為殲-35邁向量產與實際列裝的重要一哩路，也讓各國軍事專家更進一步觀察殲-35設計裝配的細節。

湖北「四輪飛車」亮相試飛　半年後「成熟體」將可申辦適航證

湖北「四輪飛車」亮相試飛　半年後「成熟體」將可申辦適航證

殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

殲-20S躍升空中全能獵手重創航母

殲-20首度證實攜帶空地武器

殲-20首度證實攜帶空地武器

