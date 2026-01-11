嘴巴不小心縫反！陸「哭哭馬」玩偶爆紅　老闆笑：訂單多到做不完

▲網友拿到嘴巴縫反的玩偶，「哭哭馬」馬上爆紅。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江一款馬年玩偶因微笑嘴巴被縫反意外爆紅，不少網友看到後紛紛下單購買，直呼「笑笑馬」變成「哭哭馬」，面對暴增的訂單，業者也緊急開了10幾條生產線，並表示「哭哭馬」不會因為爆紅而漲價。

綜合陸媒報道，日前浙江杭州一名網友在網路購入一隻馬年玩偶，收到後發現玩偶的嘴部被縫反，原本的「笑笑馬」變成表情委屈的「哭哭馬」。之後，該名網友將購買經歷分享到網路後，「義烏產的哭哭馬火了」也登上微博熱搜榜，不少人紛紛下單購買，直呼「好像我們牛馬打工人」、「悲傷牛馬」、「挺可愛的，看起來很倔，馬年做一隻奮勇不屈的牛馬吧」、「莫非這就是傳說中的馬倒成功」。

據了解，這款玩偶高約20公分，售價人民幣25元（約新台幣113元），生產「哭哭馬」廠商的老闆張姓女子受訪時坦言，當時只是工人一時疏忽把嘴巴縫反，沒想到卻因此爆紅。

張女表示，目前訂單量大到來不及生產，「開了10多條生產線吧，沒辦法，來不及」，同時她也強調，雖然「哭哭馬」需求量暴增，但價格並不會因此漲價，仍會維持原價販售。

▲業者表示，當時是因為工人一時失誤把嘴巴縫反。（圖／翻攝自微博）

延伸閱讀

▸ 演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕

▸ 6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她

▸ 原始連結