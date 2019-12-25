特戰狼再性侵男子辯「從頭到尾都沒做」　二審仍重判9年

▲特戰惡狼邵招明，再因性侵遭判刑9年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

受過三棲特戰訓練的宜蘭男子邵招明，多次犯下性侵案件。他11年前假借看屋性侵女房仲未遂，遭判刑7年半定讞。出獄後又假借看屋，持刀強盜另名女房仲，今年初遭判刑8年定讞。但檢警又查出，他2017年5月間，涉嫌假冒警察，性侵一名智能障礙男子，一審判刑9年，高等法院二審25日宣判，雖然他不斷辯稱「從頭到尾都沒做」，但高院調查後仍認定有罪，還是判刑9年。可上訴。

邵男曾有贓物、毒品、竊盜、性侵等多項前科。他2008年假釋期間，在宜蘭市遇到從事房仲業的國中學妹，謊稱要看屋後持刀壓制學妹，以膠帶反綁雙手並脫衣強吻，學妹趁隙逃出，邵男事後被逮捕，判刑7年半定讞。邵男直到2015年5月間才出獄，2017年3月間他又假借買屋看房為由，趁著女房仲帶他看屋時，以摺疊瑞士刀壓制被害人，威脅交出財物。邵男為免被害人脫逃，還逼迫被害人脫光衣物，而後取走現金7千元，這部分最高法院今年初判刑8年定讞。

但檢警單位還查出，邵男2017年5月的凌晨間，駕車載著一名友人，行經宜蘭縣礁溪鄉蘭城橋旁之堤防時，發現一名智能障礙的年輕男子阿文（化名）正在小解。邵男下車向阿文謊稱自己是警察，言談中發現阿文智識不足，因此圖謀不軌，要求阿文將隨身包包內之物品交出後，還以阿文公開小解暴露性器官而涉嫌公然猥褻為由，強令阿文上車，並將阿文手機強行取走。再將阿文載往市區。邵男先將朋友放下車後，轉將阿文載到自己家中，性侵得逞。阿文返家後，告知母親，母親報警，警方逮捕邵男，檢方提起公訴。

一審法院將邵男重判有期徒刑9年。案經上訴，高等法院審理時邵男否認犯案，他辯稱當時是帶著阿文一起去吃宵夜，但阿文拒絕；後來幾經波折後，他開車將阿文載回家，沒有性侵。但高院調查後，發現他供詞反覆，漏洞百出，最後更對他測謊，認定他做出虛偽陳述。全案於25日宣判，高院仍認定他犯下「加重強制性交罪」，量刑9年。可上訴。

邵男還押時，面對記者詢問，又不斷強辯，直說自己「從頭到尾都沒做」；又說法院只憑著一台機器對他測謊，就認定他說的全是謊言，一定要上訴第三審。