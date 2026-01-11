陸反腐專題片　前農業部長唐仁健出鏡懺悔

▲大陸前農業部長唐仁健。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》11日至14日將播放與中紀委聯合製作的反腐專題片《一步不停歇 半步不退讓》，2024年在任上落馬的大陸農業農村部部長唐仁健將出現在第一集中，於鏡頭前懺悔。

從預告片中可以看到，唐仁健在鏡頭前表示，「紀律和規矩，要真當回事，真不要僥倖，但現在都是成為悔之晚矣的事情，對吧？」

大陸中央紀委國家監委第八監督檢查室副主任周典表示，唐仁健案的行賄人主要來自於唐仁健的日常吃喝玩樂圈，也是腐敗問題和作風問題相伴相生、相互傳染的惡性循環。

唐仁健2020年12月出任中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任，農業農村部黨組書記、部長，並於2022年10月，他當選為第二十屆中央委員。

2024年5月18日，中央紀委國家監委網站發佈消息，唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查；11月15日，中央紀委國家監委網站發佈消息，唐仁健嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

2025年9月28日，吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判農業農村部原黨組書記、部長唐仁健受賄一案，對被告人唐仁健以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的唐仁健犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

法院審理指出，唐仁健利用擔任中央財經領導小組辦公室副主任、農業農村部黨組書記、部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣2.68億元（人民幣）。