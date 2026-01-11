　
大陸 大陸焦點 特派現場

30秒凍到麻木！現實版大海撈針　青島特警「蛟龍潛水隊」冰海出擊

▲▼ 現實版“大海撈針” 看“警界蛟龍”如何在水下執行任務 。（圖／翻攝 央視）

▲ 現實版「大海撈針」 警界蛟龍」零下冰海執行任務 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

在冰冷刺骨的水域中尋找毀滅證據的硬碟，簡直是現實版的「大海撈針」。大陸山東省青島市警方近日偵破一起大型電信詐騙案，嫌犯企把關鍵物證拋入黃島區深水域。青島市公安局特警支隊精銳單位「蛟龍潛水隊」隨即受命出擊，在零下低溫中展開打撈。這支成立於2022年的特種部隊，不僅要克服入水30秒凍到麻木的極限環境，更得在能見度極低的水底精準搜排，成功為此案尋回關鍵證據。

綜合陸媒報導，大陸山東省青島市警方近日偵破一起大型電信詐騙案，抓捕過程中，犯罪嫌疑人為了銷毀證據，將重要物證拋入黃島區某處水域中，企圖掩蓋犯罪事實。

為了配合刑偵部門，在有限的時間內找到關鍵證據，簡直就是現實版的「大海撈針」。山東省青島市公安局特警支隊警務潛水中隊指導員姜南表示，「打撈上來一個包，裡面有幾塊硬盤和多張銀行卡，硬盤裡面有案件的關鍵證據。」

青島市公安局特警支隊「蛟龍潛水隊」在極有限的時間內成功打撈起關鍵物證，也讓外界第一次認識精銳水下特警隊。

▲▼ 現實版“大海撈針” 看“警界蛟龍”如何在水下執行任務 。（圖／翻攝 央視）

▲ 冰潛訓練挑戰極限，入水30秒即凍到麻木，這支神祕的「蛟龍潛水隊」編制僅12人。（圖／翻攝 央視）

資料顯示，山東青島成立於2022年的「蛟龍潛水隊」，目前由12名精銳特警組成，承擔水下防爆安檢、搜索救援及物證打撈等任務。警務潛水教官姜南指出，這是一門系統性學科，必須經過嚴苛訓練。隨冬季來臨，隊員們迎來最具挑戰的「冰潛訓練」。

與普通潛水不同，冰潛必須返回唯一的原冰面洞口才能出水，這對心理素質是極大考驗。根據隨隊採訪媒體親身實測，在特警隊員的幫助下，在冰水裡簡直無法超過一分鐘。短短30秒時間，手和腳凍麻木。這樣的訓練，特警隊員到了冬天，每周都要進行至少一次。

目前，這支潛水隊目前有兩名女潛水隊員。「90後」女特警王亞楠是少見的女性戰力。她表示，警務潛水高度依賴團隊協作，通常由男隊員負責大範圍的安全警戒，女隊員則憑藉沉著冷靜的特性，在精準區域執行更為細緻的搜排，例如尋找體積微小的物證或排除水下爆炸物。

為了確保實戰萬無一失，教官會在訓練中刻意製造突發狀況。姜南透露，訓練中會人為破壞裝備或突然摘除隊員的面鏡，模擬水下最危險的時刻，藉此磨練隊員在極限高壓下的應變能力。

每次任務，「蛟龍潛水隊」都會組成完整的作戰單元，由潛水員、信號員、安保員及指揮員各司其職。正是這種密切的協同與對極限溫度的忍耐，讓他們能在黑暗混濁的水底，完成執法任務。

▼ 青島神秘「蛟龍潛水隊」鮮少曝光。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 現實版“大海撈針” 看“警界蛟龍”如何在水下執行任務 。（圖／翻攝 央視）

