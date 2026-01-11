陸商務部：2026年優化消費品以舊換新政策實施

▲大陸商務部。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部全國商務工作會議10日、11日在北京召開，會議指出，2026年將優化消費品以舊換新政策實施，推動商品消費擴容升級，並發展數字消費、綠色消費、健康消費，激發下沈市場消費活力。

會議指出，2026年全國商務系統要重點做好八個方面工作：

一是深入實施提振消費專項行動，打造「購在中國」品牌。加快培育服務消費新增長點，釋放服務消費潛力。優化消費品以舊換新政策實施，推動商品消費擴容升級。打造國際化消費環境。發展數字消費、綠色消費、健康消費，激發下沈市場消費活力。

二是健全現代市場和流通體系，推進全國統一大市場建設。加強制度保障，優化設施載體，推動零售業創新發展，完善現代商貿流通體系，深入推進試點城市建設。推進內外貿一體化。

三是推動貿易創新發展，打響「出口中國」品牌。優化升級貨物貿易，大力發展服務貿易，鼓勵服務出口，創新發展數字貿易、綠色貿易，促進貿易投資一體化。

四是塑造吸引外資新優勢，擦亮「投資中國」品牌。有序擴大服務領域自主開放，提升投資促進水平，健全外資服務保障體系。

五是對接國際高標準經貿規則，更大力度推進開放高地建設。全面深入實施自貿試驗區提升戰略，進一步提高海南自由貿易港貿易投資自由化便利化水平，提升開放平台質效，辦好重點展會。

六是有效實施對外投資管理，引導產供鏈合理有序跨境佈局。健全海外綜合服務體系，深化「一帶一路」經貿合作，發展絲路電商，加強境外項目監管和風險防範。

七是深化多雙邊經貿合作，推動多領域合作共贏。落實四大全球倡議，推進全球經濟治理改革，積極開展多邊經貿合作，擴大和豐富自貿區網絡，做好雙邊經貿工作。

八是防範化解風險，織密織牢開放安全網。完善涉外法治體系，完善出口管制和安全審查機制，健全貿易風險防控機制，維護產供鏈韌性和安全。