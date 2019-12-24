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樓梯間強壓學生妹！2高中弟聯手性侵　60秒影片推特瘋傳引公憤

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▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 女學生遭2名男學生性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎日前發生一起離譜案件，2名16歲青少年涉嫌性侵10幾歲少女，還用手機錄下過程及言語羞辱的畫面，上傳到推特後被瘋狂轉傳。法國政府及警方已經出面處理，逮捕2名少年，同時呼籲社群網站採取更多措施，將違法的貼文刪除。

根據《衛報》及《每日郵報》23日報導，2名男學生上周在樓梯間性侵女學生，錄下約1分鐘的影片後上傳推特，其中可見受害者遭到羞辱的畫面，頓時在網路上瘋傳，引起公憤。網友肉搜之下，2名少年的身分很快就被公開。其中1人20日前往艾松警察局自首，另1人不久後落網。

2名青少年周末接受警方訊問，被控性侵、錄製與分享暴力及羞辱性影片。法國兩性平等事務部長席亞帕（Marlene Schiappa）對此表示，「他們是青少年，但這不是藉口。對女性的尊重不分年齡與地點。」

席亞帕指責，社群網站處理這類「可鄙的影片」等內容方面還有所不足。她一得知消息就立刻聯絡推特，要求撤下影片；法國警方也發文呼籲民眾，不要轉傳相關圖片，但推特上仍流傳著網友上傳的截圖。席亞帕指出，「那個社群網站無法杜絕此事（二次上傳）。罪犯清楚這一點，所以才使用它。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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