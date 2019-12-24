騙看夜景！累犯男載前女友奔回家　強壓上床「猛衝刺」...法官怒轟：太惡劣

▲桃園盧姓男子假藉看夜景，竟將前女友載回家性侵，被判刑3年4個月。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳韻如／桃園報導

有性侵前科的盧姓男子，才剛獲得緩刑，但他卻不知悔改，又假藉要帶前女友小乃（化名）去看夜景，將人拐騙到家後，將她強押上床性侵得逞。案經小乃提告，法官認為盧男手段惡劣，又重蹈覆轍，欠缺自我控制能力，於是依強制性交罪將他判刑3年4個月。

判決書指出，盧男與小乃分手後仍保持聯繫，2019年5月1日晚上10點半左右，他與就讀高中的小乃約定好要載她返家。途中盧男藉口想去看夜景為由改變騎車方向，卻是直接將小乃載回他家，隨後又稱忘記拿東西，要小乃陪他上樓，但遭到拒絕。

沒想到盧男被拒絕後，竟搶走小乃的隨身物品，隨後用手勾住她脖子強拉上樓。2人進到房間後，盧男獸性大發，直接將小乃壓制在床，不顧反抗強脫她褲子性侵得逞。小乃事後不甘受辱憤而驗傷提告，而在她下體所採集到的精子細胞也與盧男DNA相符。

盧男到庭後坦承犯行，法官則認為，他為了滿足性慾，趁機對小乃下手，還不顧反抗將人拉進房性侵，手段相當惡劣，對小乃也造成身心無法抹滅的傷害。此外，盧男才剛因性侵案件獲得緩刑，卻沒有痛改前非，在緩刑期間又再次犯案，可見他悔悟及自我控制能力欠缺，法官因此將他依強制性交罪判刑3年4個月，另外依強制罪判刑3個月得易科罰金。全案可上訴。

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