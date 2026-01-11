突破40年紀錄！新疆發現大規模鉻鐵礦群

▲新疆薩爾托海鉻鐵礦找礦取得突破性進展。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸自然資源部中國地質調查局日前宣布，與新疆自然資源廳合作取得重大地學突破。勘查團隊在塔城地區托里縣薩爾托海南礦帶覆蓋區，成功發現「薩爾托海27礦群」。本次行動共圈定出20個礦體，平均品位達30.73%，不僅是該地區近40年來規模最大的找礦發現。

綜合陸媒報導，鉻鐵礦被視為極其緊缺的戰略性礦產，主要用於冶煉含鈷、鎳、鎢等元素的特種合金，是航太與航空工業不可或缺的核心材料。

此次找礦突擊隊運用創新技術，建立「岩相分帶+蝕變分帶+構造」的指標組合，並透過「物探多方法多尺度微弱異常信號提取」技術，精準鎖定地下礦脈。在隨後的13個鑽孔驗證中，有10個鑽孔成功採獲厚層塊狀工業礦體，定位精度大幅提升。

值得關注的是，本次勘查重新釐定了含礦岩相的分布。過去找礦多聚焦於純橄岩等特定岩石，此次研究發現在碳酸鹽化超基性岩中竟含有11個礦體，佔本次發現礦量的70%。

這項發現確認了碳酸鹽化超基性岩同樣具備高度賦礦潛力，大幅拓展了該地區未來的找礦空間。此成果將有效確保航太材料供應鏈穩定，並加速完成「十四五」規劃中的礦產戰略目標，也為大陸戰略性資源儲備提供強力支撐。