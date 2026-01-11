知名漢堡變「馬卡龍」直徑8公分　陸消費者氣拿尺量：3年縮水40%

▲大陸麥當勞漢堡變「馬卡龍」？網友實測8公分直徑引爆爭議 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

曾經「一手抓不住」的麥當勞漢堡，如今難道變成了精緻甜點「馬卡龍」？近期社交媒體掀起一場全民測量大賽，許多大陸網友實測指出，漢堡尺寸悄悄「減肥」，雙層吉士漢堡面積在三年間縮水超過40%，甚至其他漢堡幾乎快變成「馬卡龍」。這種「縮水式通脹」引發大陸消費者集體反彈，砲轟品牌一邊讓漢堡變小、一邊讓錢包變瘦。

綜合陸媒報導，不少大陸網友曬出的對比照顯示，麥當勞多款漢堡與銀行卡、月餅甚至是馬卡龍放在一起，體積相差無幾。更有消費者拿出專業量尺實測，數據顯示2021年雙層吉士漢堡直徑約為10.5公分，但2026年最新款式僅剩約8公分。

不到三年時間，直徑縮水24%，面積減少超40%。有網友調侃，「現在吃一個漢堡後，感覺跟沒吃一樣，還以為自己胃口變好了，原來是漢堡變小。」

這些實測數據與消費者的直觀感受吻合。許多老顧客回憶，以前的漢堡「一隻手抓著都快抓不住的大小，滿滿當當塞在盒子里”，而現在“小到都挨不到盒子的邊邊」。除了寬度，麥香魚的魚排厚度也被指縮減了三分之一，板燒雞腿堡更被戲稱為「單手可握的迷你餐」。

▲大陸麥當勞漢堡縮水 。（圖／翻攝 觀察者網）

2025年12月15日起，麥當勞再度微調餐點售價，每漲幅約0.5至1元。統計發現，深受小資族喜愛的「1+1隨心配」套餐，6年來價格累計漲幅達24%。（單位：人民幣）

這種「變相加價」的策略被外界稱為「縮水式通脹（Shrinkflation）」，即包裝不變但分量減少，或是分量與價格一減一增。網友毒舌評論，「今年多1塊，明年多1塊，麥當勞是想測試消費者的忍耐極限嗎？」

面對輿論壓力，大陸地區麥當勞官方客服與多家門市回應稱，全市場的麵包胚規格均為「全國統一標準」，並不存在縮水情況，將尺寸差異歸咎於「包裹手法」的不同。然而，此說法並未獲得市場認可。消費者質疑，機械化生產的誤差不可能達到20%以上，且品牌方至今未公開配料具體克重數據，難以自圓其說。

在本土快餐品牌如塔斯汀、華萊士強勢崛起的當下，麥當勞面臨著前所未有的挑戰。2025年第三季度財報雖顯示國際市場仍有增長，但當消費者開始拿出尺子測量漢堡時，量的不只是肉餅的大小，更是品牌在心中「縮水」的誠信。