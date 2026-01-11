空中貨拉拉載重1噸！　陸「天馬-1000」無人運輸機「首飛」成功

▲大陸 空中「貨拉拉」來了！「天馬-1000」無人運輸機今日成功首飛 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸中國兵器工業集團自主研發的「天馬-1000」無人運輸機今（11）日順利完成首次飛行試驗。這款被譽為空中「貨拉拉」的新型中空低成本運輸平台，具備1噸的最大載重能力，並創下大陸首款同時適配「高原複雜地形、超短距起降、貨運與空投雙模切換」等多項紀錄。其研發成功不僅解決了偏遠地區與特殊地形的物資運輸困境，更在應急救援與規模化物流領域展現出強大的應用潛力，為其低空經濟發展再添利器。

綜合大陸媒體今11日釋出最新消息，中國兵器工業集團有限公司最新公佈，由旗下西安愛生技術集團研發的「天馬-1000」無人運輸機，於今天1月11日正式完成首飛任務。測試結果顯示，該機型各項飛行數據表現良好，成功驗證了其作為多功能無人航空平台的可靠性。

「天馬-1000」集物流運輸、應急救援、物資投送等多功能於一體，好比空中「貨拉拉」，是大陸首款實現「高原複雜地形適配、超短距起降、貨運/空投雙模快速切換」的中空低成本運輸平台。

其設計核心在於應對極端環境下的物流需求。其升限達8000米，滑跑起降距離小於200米，最大航程1800公里，最大載重1噸。這一機型還可通過模塊化貨艙快速切換，靈活轉換為物資投送平台，適應多樣化任務需求，輕易跨越大多數高原地區。

最受業界關注的是其「超短距起降」能力，滑跑起降距離不到200公尺，這使它在缺乏標準跑道的偏遠山區、臨時營地或災後受損路面，依然能靈活執行任務。

▲「天馬-1000」載重能力相當於一輛標準小轎車的重量。（圖／翻攝 央視）

在技術指標上，「天馬-1000」最大航程達1800公里，最大載重達到1噸（約1000公斤）。專家指出，1噸的載量約等於一輛標準小轎車的重量，足以一次性運送大規模的關鍵物資，顯著提升了單次任務的運補效率。

在偏遠地區補給方面，能針對陸路交通不便的據點提供常態化的食品、藥品及設備運補；在應急救援方面，若地震或洪水等天災造成交通中斷，該機可第一時間切入災區；在緊急物資調運方面，則能針對急需的精密儀器或特種物資，提供長距離且點對點的快速輸送。

「天馬-1000」被形象地稱為空中的「貨拉拉」，主打低成本、高效率的運作模式。在面對特殊地域的運輸挑戰時，傳統人力或地面車隊往往受限於地形，且成本與風險較高。而該無人機平台的出現，提供了單架次、規模化的運送手段，能一次性滿足目標區域數日所需的生存關鍵物資，有效解決了物資運輸的「最後一哩路」。

隨著首飛成功，未來「天馬-1000」將進入密集的定型與應用測試階段。這款集運輸、救援、投送於一體的無人機，無疑將成為未來特殊地域後勤支援與物流市場中的重要角色。