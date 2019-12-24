醫師很火！環團集結7大診所協會批環署：殘害中南部民眾健康30年

▲環團集結醫師「診斷」環保署最大病兆，是殘害中南部民眾健康近30年。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中火是全台最大煤電廠，台灣健康空氣行動聯盟今（24日）集結7大診所協（公）會，「診斷」環保署最大病兆就是殘害中南部民眾健康近30年，要求環署「脱媒救健康」，並怒批環署至今沒有從民眾健康治理價值出發，進行環保施政，無法兌現中火每2年淘汰1部燃煤機組，29日將到環署前舉辦反空汙大遊行。

行動聯盟表示，近日台電與中市府煤電大戰，中火用煤可能不只無法減足4成，反是恐將增10%，尤其興達煤電是全台最老舊煤電廠 ，已危害人民長達37年。聯盟理事長葉光芃說，中部基層醫師們長年親睹骯髒中火、毒汙興達分別危害社區民眾健康。

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▲環團表示，29日將在台北舉行反空汙大遊行。（圖／記者許展溢攝）



環團氣指，診斷後發現環署最大病兆是沒從民眾健康的治理價值出發，進行環保施政，至今無法兌現中火每2年淘汰1部燃煤機組，與中部人民約定。診所協會全聯會理事長廖慶龍指出，社區基層醫師更接地氣，是守護全民健康的第一道醫療防線，美國肺臟醫學會將燃煤排放的空氣汙染物視為毒氣，PM2.5等空汙濃度沒安全值，煤毒帶來世紀之毒戴奧辛、多種重金屬、多環芳香家族苯並比等，都是全民健康的殺手。

中南部多位專科醫師包括家醫科、小兒科、婦產科和骨科等，齊聚環署直指，已有醫學證實，PM2.5空污危害將導致骨質大量流失，引起骨折等。且中火落實減煤4成，已是台中人受害約長達30年後，政府最低人道展現的呼吸環境轉型正義，中部人不能再苦等下去。

醫師賴怡均要求中龍鋼鐵要在5年內，逐年减少一半的排放與汙染量，盼政府能訂定脫煤時程，不要再燃煤了。環團強調，中火燃煤4年減4成的中市相關自治法令，務必如期在2020年元月落實，最後宣布29日將舉行「台北氣候行動，反空汙大遊行」，中午前先在環署前集合，走到終點站自由廣場，呼籲關心呼吸權的民眾站出來向政府喊話。