陸官媒曝光「南天門計畫」概念武器　12萬噸空天母艦88架無人機

大陸央視軍事頻道《礪劍》節目介紹「南天門計畫」的一系列概念武器，引發區域軍事觀察家關注。該計畫整合了高超音速飛行、空天雙模動力及AI自主決策等前沿技術，核心載台包括起飛重量達12萬噸的空天母艦「鸞鳥」，以及具備大氣層內外作戰能力的「玄女」、「白帝」等概念戰機。軍事專家分析指出，這類構想雖然尚處於科幻與概念階段，但其背後的自適應變形與空天一體化技術，已成為未來航太發展的重要轉向，顯示出中方在應對未來空天安全與技術競爭上的戰略野心。

解放軍將目光投向了極具科幻色彩的「南天門計畫」。根據《央視》最新披露的內容，該計畫不單是科幻想像，更是一套將離散的前沿技術整合為體系的未來戰爭構想，其中多款機型與母艦的數據指標更顯現出超越當代戰機的設計思維。

「南天門計畫」的旗艦平台為名為「鸞鳥」的十萬噸級空天母艦。數據顯示，「鸞鳥」全長242公尺，翼展高達684公尺，最大起飛重量達12萬噸。這座巨型飛行堡壘可搭載88架「玄女」無人空天戰機。

「玄女」戰機被定位為一款具備高機動、高隱身與智能化特性的無人制空平台。其外觀採用前掠翼設計，機身兩側配備巨型介子環流發生器。動力方面，該機預計使用感應式力場驅動裝置，使其不僅能在大氣層內靈活機動，還能執行大氣層外的空天作戰，並掛載粒子加速炮與高超音速飛彈等先進武器。

曾在2024年大陸航展以1:1模型亮相的「白帝」空天戰機，以其複雜的可變機翼組與全頻段隱身技術受矚。該機模擬了「變形金剛」般的運作方式，能根據飛行高度與航速實時調整氣動佈局。

更重要的是，「白帝」具備有人與無人模式自由切換的功能，並可透過更換機載模組快速切換任務屬性，展現極強的多工適應性。

另一款在天津直博會亮相的「紫火」通用垂直起降平台，則強調中低空域的應急能力。其機身採用棱角分明的科幻設計，預計時速達700至800公里，並能適應低重力或稀薄大氣等極端環境。該機整合了力場涵道與可傾轉動力艙，主要負責危險區域的物資投送與救援任務。

看似遙不可及的幻想設計，大陸軍事專家王明志分析指出，「南天門計劃」是面向未來的前瞻性創新構想。「我們正處在技術快速迭代的時代，前進的路上，最大的阻力不是技術，而是觀念。」

王明志表示，「南天門計劃」將高超聲速飛行、空天雙模動力組合、超材料隱身、飛行器自適應構型、無人自主集群協同、AI賦能高效決策、定向能武器、空天往返等離散前沿技術，整合為以科幻戰機為載體的體系構想。

他指出，這些離散前沿技術，一方面是人們對未來空天優勢的期望，也是捍衛空安而努力突破的方向，「不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。」