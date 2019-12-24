韓國瑜爆女嬰也被黑　孫大千：蘇啓誠就是這樣被害死的





▲女嬰被抱「大爆哭」。（圖／記者張榮恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席立委候選人黃桂蘭的「寶寶運動會」活動，被部分媒體批評強抱女嬰，或違反當事人意願。支持總統蔡英文的醫師姜冠宇則認為此舉可能造成嬰兒感染。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長、立委候選人孫大千24日直言，為了黑韓一定要「道德無下限」？

孫大千在臉書表示，這根本就是網路霸凌的標準操作模式，由特定的網路平台散播假消息，再藉由特定媒體在不經查證的情況下，接手擴大渲染報導，中間還不時穿插幾位加油添醋的啦啦隊，當年的蘇啟誠處長不就是這樣被害死的嗎？

孫大千提出三點值得大家思考的問題，第一，特定的黑韓媒體明明就有隨行採訪韓國瑜的記者在現場，為什麼明知實情卻仍然要配合演出？為什麼都已真相大白，還死賴著不肯道歉認錯？

孫大千再指，第二，一位根本就不是皮膚專科的醫師，為什麼就這麼巧的跳出來凑熱鬧？為什麼蔡英文抱小孩的時候就不貼衛教PO文？

孫大千認為，第三，如果這次不是寶寶的父母勇敢挺身而出，韓國瑜恐怕將再度蒙受不白之冤，那麼在過去這麼長的一段時間以來，還有多少修理韓國瑜的新聞訊息是被設計加工的？

最後，孫大千直說，「夜路走多了，總會遇到鬼的」，這一次，黑韓產業鏈終於「活該踢到鐵板」了。

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