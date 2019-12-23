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音檔還原／「韓國瑜不是流浪漢」 女嬰父親告姜冠宇PO皰疹合成照：類似網軍打手

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▲▼女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜抱女嬰。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日親吻女童臉頰和頭頂的行為，使醫師姜冠宇在臉書貼出女嬰照片指出，此舉可能會造成嬰兒感染，還舉了感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌的病童案例。對此，女嬰父親表示，姜冠宇的行為類似網軍打手，「韓國瑜又不是流浪漢！」因此要向姜冠宇提告。事後，立委黃桂蘭辦公室也公布女嬰父親的受訪錄音，還原真相。

韓國瑜22日出席公開活動時，從一名母親手中接過身穿粉紅衣的女嬰，由於女嬰不斷哭泣，使他親吻女嬰臉頰和頭頂。對此，姜冠宇將韓國瑜的照片貼到臉書粉專，一旁還PO了一名病童的照片，提醒此舉可能造成嬰兒感染，「台灣2017年才發生有6個月大的嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，結果導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，最後送急診住院7天才平安康復。」

韓國瑜競辦表示，經與孩子的父親確認，針對姜冠宇醫師未經孩子父母同意，即將女兒的照片未經處理，與其他患病孩童照片PO上臉書，公開傳播的行為，對此，孩子的父親也將提告。韓辦同時也保留法律追訴權，評估提告。

女嬰父親在訪問中說，女兒得到第二名，要接受頒獎，原本不知道韓國瑜會來，頒獎沒有所謂的同不同意，頒獎就是拍照留念而已，也沒有所謂的「沒有經過同意就給韓國瑜抱」這件事情，首先，他們也不是韓粉，第二、頒獎人要拍照、拿尿布給他，他們怎麼可能說不要獎品、不頒獎，這不符合人之間的互動。

女嬰父親指出，夫人沒有不同意抱孩子，拍個照、紀念也不會拒絕人家，更何況韓國瑜也不是流浪漢，怎麼會被報章雜誌講成這樣，「尤其是姜冠宇醫師這個人，我會提告」他類似網軍打手，沒有經過他的同意就將他女兒跟韓國瑜抱嬰兒的照片，旁邊放了一張佈滿皰疹的頭部照片，說韓國瑜碰到她頭部會長皰疹，在臉書開窗口讓人謾罵。

他說，媽媽覺得很生氣，她不是韓粉，我們不知道韓國瑜會去，我們只是很單純覺得說，被報章雜誌寫成這樣，有點超過，覺得他們拿小孩子比賽，拿來做攻擊韓國瑜的話題，覺得比較不恰當。

女嬰父親強調，「我們就是接受頒獎啊，韓國瑜又不是流浪漢、又不是壞人，抱我女兒又怎麼了？」只是拿尿布給她，這件事情不需要同意不同意。

錄音受訪內容：

女嬰父親的說法
我女兒是很用心地爬，得第二名有說要接受頒獎，我們不知道韓國瑜會來，接受頒獎沒有所謂同意不同意，拍個照留個念，我覺得基本上沒有所謂的我女兒沒有經過我的同意，給韓國瑜抱沒有這事情。第一、我們不是韓粉，第二、她得第二名頒獎人要跟他拍照，拿尿布給她，我們怎麼可能說不要獎品不頒獎，這不符合與人之間互動，你懂我的意思嗎？

當下沒有說不同意？
沒有不同意啊，人家要頒獎、拍照，我不能拒絕人家不要，韓國瑜也不是流浪漢，怎麼會有報章雜誌講成這樣，尤其是有醫師我會提告，網軍打手吧，把我女兒沒有經過我同意把女兒跟韓國瑜合照的照片，旁邊放一張頭部佈滿皰疹的照片，說韓國瑜接觸他，頭都會長皰疹，他就是開了FB窗口，讓人家謾罵；這件事沒有同意、不同意的情況，我們是參加比賽，頒獎沒有任何參加比賽的人不接受頒獎，參加就是要得名、留紀念。

女嬰母親情緒反應？
她覺得很生氣，她不是韓粉，我們不知道韓國瑜會去，我們只是很單純覺得說，報章雜誌寫成這樣有點超過，我覺得他們拿小孩子比賽，拿來做攻擊韓國瑜的話題，我覺得是比較不恰當。

母親朋友貼文，小孩是未經同意？
當然不是，任何一個人從小到大，參加比賽接受頒獎，會有人說不接受頒獎嗎？我們就是接受頒獎啊，韓國瑜又不是流浪漢、又不是壞人，抱我女兒又怎麼了？只是拿尿布給她，這件事情不需要同意不同意。

ET快訊
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