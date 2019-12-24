「內選山寨大王速度很快」　郭台銘酸國民黨提到一個現象：這我也是很奇怪

▲郭台銘說，「只要中華民國需要我，我會永遠都在。」（圖／《新聞面對面》提供）

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘23日接受《新聞面對面》專訪，被問到大選後會不會選國民黨主席，他認為，國民黨在對外擴張選票的能力上、意願上好像不是很充足，「可是對內選山寨大王，他們速度反應很快。」他也提到現在國民黨的一個現象，讓他不解地說「這我也是很奇怪。」

有來賓提問，許多國民黨青壯派覺得大選局勢不妙，揚言如果大選開票結果不是非常好，可能會前往國民黨中央逼宮，要求黨中央做出非常明確的表態，在這樣子的背景環境之下，「你覺得你會展現什麼樣的態度，或是站上什麼樣的角色？」主持人謝震武笑說，「說穿了，你還是要問到時候郭董會不會競選黨主席？」

對此，郭台銘表示，自己已經不是國民黨員，「那天不曉得誰問我說，我說1/11選後再說。馬上就有人說，就算我要登記，恢復黨籍要兩年以後才可以選。」

▼郭台銘酸國民黨「內選山寨大王速度很快」。（圖／翻攝「新聞面對面」YouTube）



▼郭台銘表示，現在國民黨應是想著要如何讓韓國瑜贏，「可是不是，現在大家討論更多反而在黨主席。」（圖／記者張榮恩攝）

郭台銘酸國民黨，「他們在對外擴張選票的能力上、意願上好像不是很充足，可是對內選山寨大王，他們速度反應很快。」他認為，「現在你國民黨所有人心中應該只有一個頭腦瓜，就說怎樣讓韓市長選贏嘛，可是不是，現在大家討論更多反而在黨主席，這我也是很奇怪。」

郭台銘說，「我是中華民國派」，台灣不能一黨獨大，誰能帶領國民黨重生？帶領台灣民主繼續前進？國民黨是否能影響華人世界？國民黨要怎麼找回黨魂？他質疑，過去曾任黨主席的人有作為嗎，不然怎麼會淪落到這樣，如果真的有機會，「只要中華民國需要我，我會永遠都在。」

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