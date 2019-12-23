快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋感染皰疹病童照　女嬰爸提告：又不是流浪漢





▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭、袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽時，親吻女童臉頰和頭頂的行為，使醫師姜冠宇提醒，此舉可能會造成嬰兒感染，還舉了感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌的病童案例。對此，韓國瑜競選辦公室強調，已經和孩子的父親確認，孩子父親要針對姜冠宇醫師的行為提告。

韓國瑜22日出席公開活動時，從一名母親手中接過身穿粉紅衣的女嬰，由於女嬰不斷哭泣，使他親吻女嬰臉頰和頭頂。對此，姜冠宇將韓國瑜的照片貼到臉書粉專，一旁還PO了一名病童的照片，提醒此舉可能造成嬰兒感染，「台灣2017年才發生有6個月大的嬰兒，因為經常被長輩親吻、餵食時與大人共用餐具，結果導致感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌，最後送急診住院7天才平安康復。」

韓國瑜競辦表示，經與孩子的父親確認，針對姜冠宇醫師未經孩子父母同意，即將女兒的照片未經處理，與其他患病孩童照片PO上臉書，公開傳播的行為，對此，孩子的父親也將提告。韓辦同時也保留法律追訴權，評估提告。

而女嬰爸透過電訪也提到，有一個姜冠宇醫師，類似網軍打手，沒經過他同意，把女兒照片跟頭部布滿皰疹照片放在FB，讓人留言去謾罵，「這個我會提告！」他們沒有不同意給韓國瑜抱，況且韓國瑜又不是流浪漢、壞人，抱他的女兒又怎麼了嗎？

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