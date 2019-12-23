抱嬰兒爆哭惹議　王淺秋籲勿惡意炒作：別人遞嬰兒韓國瑜「被動接受」

▲韓國瑜爆嬰嬰兒。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日出席立委候選人黃桂蘭舉辦的寶寶爬行賽活動，賽後韓國瑜抱著嬰兒合照並低頭親吻寶寶的臉，嬰兒則是濠淘大哭。對此，韓國瑜辦公室總發言人王淺秋23日表示，若與父母溝通不順，當然要檢討，但韓國瑜是被動抱小孩，也不要惡意炒作。

韓國瑜在寶寶爬行賽活動後，工作人員將嬰兒遞給韓國瑜，但韓國瑜一抱起嬰兒，嬰兒就大哭，當時韓也有些不知所措想將嬰兒還給父母，他左顧右盼但卻沒人接手，之後嬰兒較穩定之後，韓國瑜低頭親吻寶寶的頭，卻引發一名醫師在網路發文指出「會細菌感染」的貼文。

對此，王淺秋指出，如果候選人在台上，嬰兒一定是別人遞的，候選人一定都是被動接受這個動作，韓國瑜不是主動惡意把嬰兒抱過來，不需要惡意炒作。

針對網傳韓國瑜抱嬰兒引起父母不滿，王淺秋回應，首先要確定爸媽不滿是不是事實，基本上要從別人手上抱走嬰兒，一定要經過父母同意，如果沒有經過父母同意當然不應該，如果工作人員抱小孩時沒有跟父母溝通，讓父母得到應有的尊重，當然要內部檢討。

王淺秋表示，韓國瑜是非常喜歡跟小朋友親近的人，抱過來後當然就想要跟小朋友有親近的行為 ，以後有類似跟小朋友的互動，會請工作人員務必謹慎小心，小朋友各方面的健康安全要留意。