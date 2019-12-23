爆哭女嬰父親發聲明提告醫師、媒體：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

▲女嬰父親聲明。（圖／黃桂蘭辦公室供）

記者羅婉庭／新北報導

總統候選人韓國瑜22日下午出席立委候選人黃桂蘭的「寶寶運動會」活動，被部分媒體批評「強抱女嬰」，或是違反當事人意願等指控。黃桂蘭團隊代轉女嬰父親擬對媒體、醫師提告之聲明，女童父親表示，「本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事！」

針對韓國瑜親吻女童臉頰，醫師姜冠宇在臉書貼出女嬰照片指出，此舉可能會造成嬰兒感染，還舉了感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌的病童案例。對此，女嬰父親表示，姜冠宇的行為類似網軍打手，「韓國瑜又不是流浪漢！」因此要向姜冠宇提告。

女嬰父親指出，夫人沒有不同意抱孩子，拍個照、紀念也不會拒絕人家，更何況韓國瑜也不是流浪漢，怎麼會被報章雜誌講成這樣，「尤其是姜冠宇醫師這個人，我會提告」他類似網軍打手，沒有經過他的同意就將他女兒跟韓國瑜抱嬰兒的照片，旁邊放了一張佈滿皰疹的頭部照片，說韓國瑜碰到她頭部會長皰疹，在臉書開窗口讓人謾罵。

女嬰父親王先生聲明稿：

1、請各位媒體不要再過度渲染，本人與太太為中立選民，無任何政黨色彩，也未事先知情韓先生為頒獎嘉賓。本帶著讓孩子快樂成長的心情，單純帶寶寶報名寶寶爬行比賽活動。本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事！

2、寶寶10月大，競賽得名，上台與頒獎與嘉賓合照紀念，實屬常情，沒有同意不同意與誰合影。

3、寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭，現場吵鬧喧嘩，頒獎人韓先生已盡力安撫，本人全程注意，豈有強抱寶寶情事？

4、本人不干預任何政治立場，姜冠宇醫師未經本人同意，即將寶寶的相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，本人將保留法律追訴權。