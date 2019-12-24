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朱立倫聲援韓國瑜　怒批「民進黨政治操作不要太誇張」

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▲▼朱立倫出席挺韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲朱立倫出席挺韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日在輔選活動中抱女嬰，被部分媒體批評強抱女嬰、不顧當事人意願。支持總統蔡英文的醫師姜冠宇認為此舉可能造成女嬰感染。對此，朱立倫24日聲援韓國瑜，並怒批「民進黨政治操作不要太誇張！」

朱立倫在臉書表示，抱小孩怎麼了嗎？民進黨政治操作不要太誇張！政治多一點人性，少一點仇恨，台灣會更平安。

韓國瑜陪立委候選人黃桂蘭出席寶寶爬行比賽，活動中他從一名家長懷中抱起女嬰，女嬰卻突然嚎啕大哭，他為了安撫，用臉輕碰了一下女嬰的臉頰，再親吻女嬰的頭。此舉遭醫師姜冠宇提醒，可能造成嬰兒感染，過去就有感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌的病童案例。

黃桂蘭團隊代轉女嬰父親擬對媒體、醫師提告之聲明。女嬰父親表示，他與太太無任何政黨色彩，也未事先知情韓國瑜為頒獎嘉賓，寶寶上台與嘉賓合照紀念實屬常情，且夫妻倆
全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事。

至於姜冠宇的說法，女嬰父親認為，姜冠宇未經他的同意，即將寶寶相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，他將保留法律追訴權。

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