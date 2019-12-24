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影／郭台銘後悔退出2020　柯文哲：時間已經過了後悔沒有用

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記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布不參與2020，近來在接受專訪時坦言，「我是真有後悔」，後悔當初沒有堅持下去。對此，與郭陣營維持友好關係的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，「要選我們就幫他，不選也沒辦法。不過時間已經過了，後悔沒有用」。

面對郭台銘稱後悔沒有參選2020，還說為此對於柯文哲、柯媽感到很抱歉，柯文哲24日受訪時說，應該問他怎麼會問我？「我們是…，要選我們就幫他，不選也沒辦法。不過時間已經過了，後悔沒有用」。至於郭感到不好意思，柯強調，「唉唷，這沒什麼，小事」。

另外，郭台銘在專訪中還指出，民眾黨可能成為柯的包袱，這也是影響參選2024的一大因素。柯文哲坦言，「我也在想這問題」，因為到時候變成立委跟總統票分開投票，有點困難，的確會變一個包袱，「一般投票總統票跟立委票還是比較容易綁在一起，你要分離投票比較困難，技術上有困難」。

至於郭台銘稱2024如果需要他永遠都在，是否會擔心郭柯對撞？柯文哲不願多談，「2020選完再開始煩惱2024都來得及」。而郭認為你喊話2024「聽聽就好」？柯說，對啊，本來就聽聽就好，那麼久的事，「還是真的，等2022做玩台北市長在開始想開始準備都來得及」。
 

▲▼柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

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