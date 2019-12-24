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高雄罷韓遊行「反韓正妹自拍手勢」　驚曝菊市府藏身WeCare

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高雄罷韓、挺韓兩場活動拚場，反韓的年輕人特地到挺韓隊伍前自拍，比出小英競選連任的「3」號手勢。

▲高雄罷韓、挺韓兩場活動拚場，反韓的年輕人特地到挺韓隊伍前自拍，比出小英競選連任的「3」號手勢。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

總統大選步入黃金週，各政黨競選總部與外圍側翼無力卯足火力，企圖揮出致命一擊，摧毀敵對陣營，上週末高雄市同步展開挺韓和罷韓遊行對決，雙方都各自宣稱聚集數十萬支持群眾，鹿死誰手仍在未定之天。

上週末（21日），南部的冬陽依舊暖呼呼，高雄市一早氣氛卻異常僵滯，挺韓和罷韓兩大陣營紛紛在北南兩區集結靠攏，準備展開一場人氣大對決。挺韓的「南方崛起 高雄光榮週年慶」遊行隊伍下午從凹仔底公園集結出發，大小國旗裝全都出籠，浩浩蕩蕩陣容氣勢如虹，由空中鳥瞰猶如當年反貪腐的「紅潮」再現。

WeCare罷韓遊行刻意切割，只列出九個大隊，第十個隊伍則是由民進黨多名政治人物帶隊的台灣隊。

▲WeCare罷韓遊行刻意切割，只列出九個大隊，第十個隊伍則是由民進黨多名政治人物帶隊的台灣隊。

另方由「WeCare高雄」、「公民割草行動」和台灣基進黨發起的罷韓遊行，幾乎同步從高雄文化中心邁出，訴求「光復高雄！保衛台灣！」，活動發起人WeCare發言人尹立宣稱，遊行是單純公民運動，不涉及政黨，並將隊伍分成「WeCare」、「台灣基進」、「撐香港」、「美麗島」、「彩虹」、「踩紅媒」、「公民割草」、「溜之大吉」和「我醒了」等九個主題大隊。

值得注意的是，排在最後頭的「台灣隊」，雖然沒有主題卡車前導，卻由民進黨立委賴瑞隆、趙天麟、劉世芳、許智傑、邱議瑩、周春米和高雄市議員陳志忠等民代領頭，隱身在割草大隊後方，象徵的政治味格外令人側目。而WeCare表面上由前高市文化局長尹立領軍，高雄市前代理市長許立明和前副市長史哲實則隱身其後佈局、下指導棋，具強烈的政治背景及企圖。

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