韓國瑜人形看板任人狂踩　王淺秋：假民主之名、行紅衛兵霸凌之實！

記者羅婉庭／新北報導

針對We Care罷韓大遊行中發生許多「霸凌」、醜化韓國瑜的行為，甚至將韓國瑜到人形立牌在地上踩，國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋23日指控，假借民主名義，做紅衛兵的行為！

王淺秋指出，香港在逐漸恢復民主、和平的過程中，在台灣的罷韓遊行隊伍中，看見「香港隊」的布條，令人質疑是操作芒果乾、消費香港，用蹭香港來搏版面，整個遊戲模式光是就是一個模仿香港反送中所有過程的表演模式，用芒果乾操作亡國感，總統蔡英文不希望香港好，希望香港越亂越好，才有從中獲利的機會，這就是民進黨。反觀挺韓的遊行裡頭，全部拿中華民國國旗唱國歌，快快樂樂，包括像郊遊一樣聚在一起。





▲韓國瑜辦公室「民主和平勝利 VS.「霸」韓芒果乾吹牛醜化」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

發言人鄭照新指出，罷韓遊行人數澎風、灌水灌到淹水的時候，直呼是「突破次元限制」的人數，用紅衛兵的方式批鬥，民主價值還有什麼意義？民主的價值，是可以讓對手陣營支持者隨意的把一個人在地上踐踏、醜化，就一個民主價值的心來參與民主表達意見的場合，只有一行人以民主之名，卻再行霸凌之實，所以從一開始就根本不是罷韓，是霸凌。

前高雄市長陳菊時代的文化局長尹立創立的「We care高雄」21日舉辦「光復高雄」罷韓遊行，韓國瑜競選辦公室也不甘示弱舉辦「南方崛起高雄光榮周年慶大遊行」。參與罷韓遊行的綠營支持者，沿路準備許多道具，其中一個是韓國瑜側躺的人形立牌，有人路過時不顧形象地怒踩、怒踢。

遊行隊伍於下午1時30分正式出發，主持人沿路帶領民眾呼口號，隊伍不斷高喊「光復高雄、保衛台灣」。參與罷韓遊行的綠營支持者，沿路準備許多道具，其中一個是韓國瑜側躺的人形立牌，有人路過時不顧形象地怒踩、怒踢。

▲韓國瑜辦公室指出罷韓遊行發生暴力、醜化候選人行為，並以兩方會場面積計算人數，發現罷韓主辦方所宣布之人數造假。（圖／韓國瑜辦公室題通）

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