影／罷韓喊破50萬人　韓國瑜酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？

記者羅婉庭／新北報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，國民黨總統候選人韓國22日在臉書上諷刺罷韓遊行「光復高雄」大型長布條是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布！」對此，他受訪時說明，罷韓遊行號稱50萬人，是不是有48萬人躲在布底下，用這種障眼法擴充人數、造成假象。

▲韓國瑜雙北傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜說，罷韓街頭號稱50萬人，「是不是這條布底下有48萬人，2萬人在街頭。」完全沒有人想到會用這種障眼法，用這種遮羞布的方式來擴充人數，造成假象，可說是比台灣魔術大師劉謙變魔術還厲害。

韓國瑜表示，從他上任高雄市長兩個月後，罷韓團體就開始醞釀罷韓，這不是政治操作什麼才是操作？一個政治人物當總統、縣市長、議員、里長接受公民的監督、投票、罷免，是憲法賦予的權利，沒有話講，但他才當市長兩個月就開始罷免，四處醞釀、敲鑼打鼓，到處做反面宣傳，終於昨天罷韓團體隆重登場。

韓國瑜說，「我們挺韓的是紮紮實實、完完全全的所有人自發性到現場」罷韓團體裡面居然還有外國人「請問甚麼人能夠罷免高雄市長？」必須高雄市市民同意才能罷免，居然動員到連外國人都來湊人數，這種演出，完全是荒腔走板，完全是為了政治上的鬥爭、抹黑與政治上的運作，如此而已，看不出來有正當性。

據了解，「Wecare高雄」美其名是公民團體，但發起人尹立是前市長陳菊所任用的文化局長，立場可想而知，前朝政治操作斧鑿明顯。

韓陣營表示，「Wecare高雄」的發起人尹立，是陳菊市府時代的文化局長，這些陳菊時代的人馬都知道韓市府的運作與決策，甚至連聚會地點都知道，這也是很多公文流出的原因。