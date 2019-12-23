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「吳斯懷沒有對不起中華民國」　洪秀柱批民進黨雙重標準

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記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委候選人洪秀柱23日中午指出，民進黨口口聲聲要下架吳斯懷，她認為吳斯懷沒有對不起台灣、沒有對不起中華民國，反而在中國演講時，講了8次中華民國，而且在大陸這塊土地上，展現出中華民國青天白日滿地紅的國旗，民進黨那一個人敢做這樣的事，這是雙重標準。

▲國民黨台南市立委候選人洪秀柱指出，她認為吳斯懷沒有對不起台灣、沒有對不起中華民國，民進黨是雙重標準。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市立委候選人洪秀柱指出，她認為吳斯懷沒有對不起台灣、沒有對不起中華民國，民進黨是雙重標準。（圖／記者林悅翻攝）

洪秀柱對基進黨說她是「女版吳斯懷」，與中國達成統一的共識一事，強調她完全不擔心民眾會誤解，她覺得今天社會非常不公道的一件事是，吳斯懷到底是不是像別人所想的那樣？她覺得對吳斯懷非常不公平，吳斯懷那裡對不起中華民國，民進黨不是說你們有膽就去中國喊中華民國國旗。民進黨多少人到大陸去，包括陳菊、謝長廷、賴清德，請問他們在大陸有高喊中華民國嗎？而吳斯懷到大陸去一場演講，講了8次中華民國，而且在那塊土地展現出中華民國青天白日滿地紅的國旗。

洪秀柱說，吳斯懷在立法院旁邊4百多天埋鍋造飯，為了要抗議軍公教警消的年金改革不公不義，請問他有對不起老百姓，有對不起台灣、對不起中華民國嗎？他都沒有。請問民進黨那一個人敢到大陸去，公開像他一樣做這樣的事情，這不是雙重標準嗎？那憑什麼公然說要下架吳斯懷？

洪秀柱強調，她對兩岸的看法，她一直強調是中華民國憲法派，民進黨到底把中華民國憲法置於何處，如果大家真的了解中華民國的憲法，就應該知道我們的路線是什麼，馬上行憲紀念日就要到了，中華民國憲法才能夠保護台灣，民進黨這種做法是陷台灣於絕境，讓我們沒有未來，讓兩岸沒有更好的互動、更好的交流，這對台灣有好處嗎？她不知道誰在害台、誰在愛台，民進黨應該說清楚、講明白。洪秀柱希望選民把睛睜亮，用腦筋思考，如何才能保護台灣。

此外，對於外界質疑韓國瑜在元旦的時候來台南升旗，很多人講說他身為高雄市長，不在高雄升旗而跑到台南的看法，洪秀柱表示，她並不清楚韓國瑜當天是不是在高雄參加升旗典禮，但她覺得不管在高雄，還是在哪裡？都是中華民國的領土啊，那任何一個地方升旗唱國歌，都是理所當然。韓國瑜會到台南來升旗，她非常非常地歡迎，尤其是我們覺得他是不是表示對我們台南特別重視，願意在元旦這一天、新年的開始，能夠一起來台南參加升旗典禮，她非常高興也非常感謝。

洪秀柱所，因為一般人都認為南部的選情對國民黨比較不利，如果作為一個中國國民黨提名的總統候選人，他帶整個氣勢到台南來參選，也能夠提升帶動台南的氣勢這是很好的事情。

►「即日起，我退出老化黨。」

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