韓國瑜抱女嬰遭扭曲　王淺秋：三立長官也認為記者提問「捏造事實」

記者羅婉庭／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室23日下午召開「楊蕙如們再出手！擁抱女嬰遭扭曲！韓辦提告揪出黑韓供應鍊！」記者會，韓競辦總發言人王淺秋指出，上午記者會結束之後，他與三立新聞台長官聯繫，對方也認為記者是「捏造事實」的提問。

針對三立記者的「籲設性提問」，王淺秋表示，該名記者上午在記者會時，使用連該記者的上司都認為是「捏造事實」的方式提問，直接指出「女嬰父母已經在臉書上表示對韓國瑜的行為不滿」，經查證後發現，完全是捏造，將提告三立新聞、「只是堵藍」、「打馬悍將」粉絲團。

總統候選人韓國瑜22日下午出席立委候選人黃桂蘭的「寶寶運動會」活動，被批評「強抱女嬰」或是違反當事人意願等指控。稍早，韓國瑜辦公室對此發出聲明表示，關於「只是堵藍」粉絲團有網友造謠韓國瑜市長未經家長許可抱小孩一事，經過追查證實，該名嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜市長合照。

韓辦指出，孩子的父母也不認識該名網友，臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀。經與孩子的父親確認，針對姜冠宇醫師未經孩子父母同意，即將女兒的照片未經處理，與其他患病孩童照片PO上臉書，公開傳播的行為，對此，孩子的父親也將提告。韓辦同時也保留法律追訴權，評估提告。

韓國瑜競選辦公室也強烈譴責，對於有電視台記者在聯訪時刻意誤導，信誓旦旦指出嬰兒家長已留言表達不滿，韓國瑜競選辦公室強調，媒體應善盡查證責任，謹守客觀中立，不應淪為不實言論的傳播媒介。

寶寶爬行比賽主辦方、國民黨立委候選人黃桂蘭辦公室也代轉女嬰父親擬對媒體、醫師提告之聲明，女童父親表示，「本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事！」

針對韓國瑜親吻女童臉頰，醫師姜冠宇在臉書貼出女嬰照片指出，此舉可能會造成嬰兒感染，還舉了感染皰疹病毒與金黃色葡萄球菌的病童案例。對此，女嬰父親表示，姜冠宇的行為類似網軍打手，「韓國瑜又不是流浪漢！」因此要向姜冠宇提告。

女嬰父親指出，夫人沒有不同意抱孩子，拍個照、紀念也不會拒絕人家，更何況韓國瑜也不是流浪漢，怎麼會被報章雜誌講成這樣，「尤其是姜冠宇醫師這個人，我會提告」他類似網軍打手，沒有經過他的同意就將他女兒跟韓國瑜抱嬰兒的照片，旁邊放了一張佈滿皰疹的頭部照片，說韓國瑜碰到她頭部會長皰疹，在臉書開窗口讓人謾罵。

對此，醫師姜冠宇也在臉書上發文回應，稱該篇臉書發文「只是衛教文」，道歉反而會扭曲原意。

▲韓國瑜抱女嬰。（圖／記者張榮恩攝）