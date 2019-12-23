LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊

記者羅婉庭、蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」、「親吻女嬰」引發社會熱議。對此，韓國瑜競選辦公室23日下午三點將於黨中央開記者會「楊蕙如們再出手！擁抱女嬰遭扭曲！韓辦提告揪出黑韓供應鍊！」，由發言人王淺秋、律師葉慶元還原現場狀況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲女嬰被抱「大爆哭」韓國瑜親頭。（圖／記者張榮恩攝）



韓國瑜22日出席寶寶爬行比賽，一名熱心的家長將一名女嬰托給韓國瑜抱，韓國瑜先將女嬰抱到胸前，為了安撫她，開始親吻女嬰左右兩側臉頰，這時身旁的人大喊「韓國瑜凍蒜」，疑似因為音量過大，使女嬰又聲嘶力竭放聲大哭起來。韓國瑜見到女嬰不斷哭泣，再親了一次女嬰的頭頂，接著由身旁的其他人抱走女嬰，整個過程大約過了47秒。

然而，這樣親吻女童臉頰和頭頂的行為，引來外界熱議，網路上甚至謠傳該家長並非女嬰母親。對此，韓國瑜競選辦公室23日強調，該謠言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀，將保留法律追訴權。

事後，這名女嬰的父親透過電訪也提到，有一個姜冠宇醫師，類似網軍打手，沒經過他同意，把女兒照片跟頭部布滿皰疹照片放在FB，讓人留言去謾罵，「這個我會提告！」他們沒有不同意給韓國瑜抱，況且韓國瑜又不是流浪漢、壞人，抱他的女兒又怎麼了嗎？

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