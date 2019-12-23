快訊／韓國瑜抱女嬰遭扭曲　韓競辦告《三立》、只是堵藍、打馬悍將





▲發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭、蔡文鈴、袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜22出席活動「擁抱女嬰」、「親吻女嬰」引發社會熱議。對此，韓國瑜競選辦公室23日下午三點將於黨中央開記者會「楊蕙如們再出手！擁抱女嬰遭扭曲！韓辦提告揪出黑韓供應鍊！」韓競辦發言人王淺秋表示，要告《三立新聞》、《三立新聞網》、「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」臉書粉專，「媒體沒根據就跟著報導，完全沒有新聞道德可言。」

記者會一開始，韓國瑜競選辦公室先放了一段《三立》記者提問影片。王淺秋表示，這位《三立》記者她也認識，對方說「爸爸媽媽已經在臉書上說了，他們不滿沒經過同意就抱孩子！」可是看看當時的影片，女嬰媽媽就站在後面，並沒有不同意，而是親手把小孩抱給韓國瑜的。

針對有網友自稱是女嬰媽媽的朋友，聲稱「主持人說得名的寶寶上台合照，她小孩就被抱走了」等言論，王淺秋說，當事人已經出面道歉跟澄清了，所以不對這位網友提告！但是該名網友的留言被不明人士擷圖，放到「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」上，造成謠言在網路上流傳。

王淺秋說，今天之所以說是「黑韓產業鍊」，就是因為現在完全清楚呈現在大家面前，「打馬悍將粉絲團」、「只是堵藍」使用假訊息，《三立新聞網》未經查證後就說「女嬰母怒訴完全沒告知」，《三立新聞》電視台到中午韓辦已發聲明澄清了，還是播著「女嬰母親聲明完全未告知」新聞。

王淺秋表示，這就是新聞專業嗎？這媒體還可以信賴嗎？新聞都是假新聞嗎？所以今天正式請律師提告《三立新聞》、《三立新聞網》、「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」臉書粉專。

其他人也看了這些...

►韓國瑜一抱親頭「女嬰大爆哭」！醫師傻眼…曝恐怖案例

►又親又抱嬰兒爆哭 王淺秋籲別惡意炒作：別人遞嬰兒、韓國瑜「被動接受」

►醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋感染皰疹病童照 女嬰爸提告：又不是流浪漢

其他熱門新聞...

►韓國瑜親女嬰照惹議 姜冠宇：道歉會扭曲我原意，PO文是衛教

►爆哭女嬰父親發聲明提告醫師、媒體：沒有誰強把寶寶搶去拍照！

►音檔還原／「韓國瑜不是流浪漢」 女嬰父親告姜冠宇PO皰疹合成照：類似網軍打手



►超越藍綠，就靠她了

▲ 韓競選辦公室提告三立、只是堵藍。（圖／翻攝只是堵藍粉專）