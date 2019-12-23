林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

▲台電公司位於台南運河旁的變電所設備，立委林俊憲積極溝通協調下，台電公司由台南區營業處正式允諾，台電將編列1.53億元經費投入改建及綠美化工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電公司位於台南運河旁的變電所設備，多年來因設備裸露以及雷擊跳電等問題，受到周邊居民訾議，立委林俊憲積極溝通協調下，台電公司23日由台南區營業處正式允諾，台電將編列1.53億元經費投入改建及綠美化工程，全案預計2020年發包施工、2021年完工投入運轉。

林俊憲23日特別邀來台電公司進行運河變電所會勘結果說明會，現場同時有數十位關心的社區居民與會。林俊憲表示，運河旁邊的變電所，看起來巨大、可怕又不安全的感覺，被颱風、閃電擊中又有跳電停電的困擾，可說是嫌惡設施，卻也是用電所需的必要設施，相關問題反應多年來無法解決，他很感謝台電公司繼安平工業區變電所改建案之後，如今也能接續進行運河變電所的改造方案，也就是將設備量體縮小、室內化且將周邊空間一併綠美化。

台電台南區處回應強調，全案包括特高壓線路改建1億元、高壓線路改建5千3百萬元，將在2020年發包，2021年即可加入運轉，外觀整齊美化的同時，供電的穩定度也會提高，他相信全案會是三贏的結果。此外，運河通道的3支高壓電源線鐵柱，也將向上呈報同步進行地下化。

23日的會勘說明會，包括市議員呂維胤以及邱莉莉、沈震東兩位議員服務處代表；長期關注反應此議題的平安里里長蔡陳阿麗、西湖里里長柯茂全等人，也都與會表達關切。會後的意見反應，變電所周邊居民所遇到的各類問題，包括牆壁滲水壁癌、房屋下陷現象、圍牆脫落等，台電公司也展現睦鄰誠意，一一面對協助解決。

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