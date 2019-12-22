酸光復高雄「遮羞布」　林飛帆嗆韓國瑜：沒展現高度！

▲2020罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「罷韓」、「挺韓」遊行21日於高雄落幕，國民黨高雄市長韓國瑜22日卻說，「光復高雄」的布條底下是塊沒有人的遮羞布。對此，民進黨副秘書長林飛帆在臉書表示「非常遺憾」，認為韓國瑜以此方式試圖激化彼此。

林飛帆指出，不論實際上罷韓挺韓的人數如何，韓國瑜市長是總統候選人，也還是現任的高雄市長，面對兩方無論是支持他還是反對他，能夠在同一個城市裡面展現兩種不同的聲音，並且平和落幕，「我認為他是可以表達肯定，展現高度，向支持他的人誠懇致謝，對反對他的人表達願意更努力檢討反省自己的不足。」

林飛帆說，相信如果韓市長站在這樣的高度，大家不僅會肯定他，也更會一起為台灣的民主感到驕傲。「只是很可惜，韓市長沒能展現這樣的高度，反而是以此方式試圖激化彼此。」

林飛帆認為，無論支持哪一方，我們還是應該為台灣驕傲，為民主感到光榮，也更要用盡全力保護這個得來不易的民主成就。文末標注「#2020非韓家園」。

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