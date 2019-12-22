罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

記者袁茵／台北報導

高雄挺韓、罷韓大遊行21日下午平安落幕，然而網路上卻流傳罷韓遊行「光復高雄」巨長布條下方幾乎沒人的照片，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜也在分享，直指是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布」。對此，台灣基進貼出41秒短片，回擊布條底下沒有人的說法。

韓國瑜22日上午在臉書上貼出罷韓遊行隊伍照片，只見「光復高雄」布條的某一區塊下方沒有什麼人，他表示，這是「台灣民主史上最大的一塊遮羞布！」還hashtag「#我越黑你們越挺」、「#昨天謝謝大家」、「#台灣安全人民有錢」。

其實類似照片在21日晚間就於臉書上瘋傳，台北市議員游淑慧在臉書上表示，「真聰明！人不夠多怎麼辦？用布蓋起來！」名嘴謝寒冰也說「這樣要算50萬人的話，那今天高雄週年遊行只好說破百萬了吧…」

針對外界質疑罷韓遊行布條底下沒人，「Wecare高雄」PO出許多人在巨長布條底下的照片，「海水總會退去，沒有動員、沒有遊覽車，這樣的能量，震撼了世界。」台灣基進也在22日下午貼出41秒短片和照片，間接回擊外界的質疑。

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▼台灣基進回擊布條底下沒人的說法。（圖／台灣基進提供）