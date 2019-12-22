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罷韓遊行膨風50萬人？蔡正元酸：把自己當白痴、真以為台灣人很好騙？

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▲▼2020大選，罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡文鈴／台北報導

21日於高雄舉辦的「罷韓遊行」主辦單位宣稱現場湧入50萬人。對此，國民黨總統候選人韓國瑜則酸對手，用「光復高雄」的布條當做障眼法難道是48萬人躲在布條下嗎？而國民黨副秘書長蔡正元表示，「這種膨風程度，已到了把自己當白痴的地步，真的以為台灣人很好騙？」

蔡正元反問，「什麼時候大家才學會不要膨風？」罷韓遊行吹噓有50萬人，這種膨風程度，已到了把自己當白痴的地步，綠媒還跟進報導，這種拿自己的智商開玩笑的數字，真的以為台灣人很好騙？

蔡正元說，這種競相膨風的風氣，源自說謊成性的「太陽花」，太陽花在凱道聚會，警方估計僅12.5萬人卻吹噓50萬人，膨風指數達4倍；這次罷韓遊行膨風指數至少6倍。

不過，蔡正元則諷刺，這已經比蔡英文保守很多了，蔡英文的政績計算哲學台商回流資金吹噓7000億元，實際匯回資金0億元，「膨風指數無限倍」。

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