罷韓遊行膨風50萬人？蔡正元酸：把自己當白痴、真以為台灣人很好騙？

▲罷韓大遊行。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

21日於高雄舉辦的「罷韓遊行」主辦單位宣稱現場湧入50萬人。對此，國民黨總統候選人韓國瑜則酸對手，用「光復高雄」的布條當做障眼法難道是48萬人躲在布條下嗎？而國民黨副秘書長蔡正元表示，「這種膨風程度，已到了把自己當白痴的地步，真的以為台灣人很好騙？」

蔡正元反問，「什麼時候大家才學會不要膨風？」罷韓遊行吹噓有50萬人，這種膨風程度，已到了把自己當白痴的地步，綠媒還跟進報導，這種拿自己的智商開玩笑的數字，真的以為台灣人很好騙？

蔡正元說，這種競相膨風的風氣，源自說謊成性的「太陽花」，太陽花在凱道聚會，警方估計僅12.5萬人卻吹噓50萬人，膨風指數達4倍；這次罷韓遊行膨風指數至少6倍。

不過，蔡正元則諷刺，這已經比蔡英文保守很多了，蔡英文的政績計算哲學台商回流資金吹噓7000億元，實際匯回資金0億元，「膨風指數無限倍」。

其他人也看了這些...

►挺韓遊行是強心針！ 韓國瑜感動：有這麼多熱呼呼民心認同我

►影／Wecare大遊行尹立鞠躬30秒 50萬人震撼宣言：現在是罷韓的起點

►1221空拍人數對尬！挺韓紅龍「30萬↑35萬」 罷韓綠龍「10萬爆衝30萬」

其他熱門新聞...

►挺韓、罷韓大軍集結！35萬VS.50萬 數學老師計算揭真相

►韓國瑜高唱《隱形的翅膀》力抗罷韓50萬人 網友譏：隱形的市長

►罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人 五福一路雙向擴大封閉

►超越藍綠，就靠她了