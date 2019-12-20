圖／政見對決！張善政狂端「數位、產業、社福」27項政策牛肉一次看

▲2020副總統候選人電視政見會，張善政。（圖／中選會提供）

記者楊蕓/台北報導

2020大選首場副總統電視政見發表會20日舉行，由於18日的蔡、韓對決火藥味十足，政見發表卻顯得稍弱，讓這場副手對決的政見會格外受矚。國民黨副總統候選人張善政在政見會的三輪發言中，總共30分鐘的論述，端出多達27項政策牛肉，其中包括數位經濟政策10項、產業政策5項、0到6歲國家幫忙養5項、青年政策4項，以及長照醫療政策3項。

在第一輪的論述中，張善政先批評，蔡政府執政下，交通部不能好好處理Uber網路叫車，使Uber駕駛與計程車業雙方都不滿意；勞動部無法處理網路送餐，硬要用僵化的聘僱關係規範一種新的勞務型態，更痛斥「口口聲聲說愛台灣的民進黨政府，正在用無知的數位創業政策，把年輕人一個一個趕到海外去。」

▼張善政抵達政見會現場。（圖／記者李毓康攝）

張善政接著提出「十大數位行動計畫」，包括成立「數位創新委員會」、佈建普及先進的數位基礎建設、全面推廣數位教育、結合數位科技發展數位文化、發展智慧城鄉、普及智慧製造協助中小產業轉型、推動智慧農村與精準農業、推動大健康產業、智慧交通建立跨域整合平台以及創造「數位與智慧服務」新行業。

▼張善政端出政策牛肉。（圖／張善政辦公室提供，下同）

張善政在第二輪論述時則著重產業政策。他表示，當蔡英文宣稱現在是台灣經濟二十年來最好的時候、台商回台投資超過七千億元，以及股市上一萬二千點等冰冷的數據時，「我們和大家一樣，心中都感到非常難過，因為蔡總統距離人民實在太遙遠了，等於是在告訴人民『何不食肉糜』」，批評政府為了選舉就只會「吹噓、美化數據、欺騙選民」。

張善政提出5大能夠帶領台灣邁向繁榮與均富社會的政策主張，包括第一、推動庶民經濟希望工程，設立1千億「庶民經濟希望工程基金」；第二、大格局拓展觀光產業，設立觀光部、提升觀光基礎建設；第三、打造自由開放的經貿環境，在確保台灣主權及經濟安全下，建立兩岸制度性貿易機制。

第四、再造台灣產業競爭優勢，運用人工智慧、5G等數位科技帶動產業轉型升級；第五、健全投資環境有效解決五缺問題，不讓政治意識形態干涉企業決策，此外，提供適當租稅優惠，吸引台商與外商來台投資。

張善政在最後一輪論述中，發表「從小照顧到老」的政見。在「幼兒0-6歲國家幫忙養」部分有5點政策，包括：生育補助費及0到6歲666育嬰養育費直接交到父母手上，父母決定怎麼養，國家都來幫忙；國教向下延伸，5歲幼兒學前教育義務化；4歲、3歲入幼稚園幼兒教育免學費；成立0到3歲幼兒發展中心，協助嬰幼兒早期療育與潛能開發；從懷孕期開始提供家庭育兒支持。

針對青年，除了韓陣營主張的設立「青年發展委員會」（由教育部青年署升格成立），張善政進一步說明4項政策，包括：提供青年第一桶金、減輕青年居住負擔、打造幼青銀共居，以及成立「國政顧問學院」，為國家培育30世代機要人才，40世代內閣閣員人才。

最後，在長照、醫療部分共提出3項政策，第一、開辦長照保險，從個人、企業以及政府三方投入的方式，用全民互助補強國家照顧；第二、改革健保支付標準，讓民眾的健康管理、慢性病控制、預防醫學也可以獲得健保給付；第三、建構大健康產業，將大數據及人工智慧等科技引入醫療及健康產業，開創智慧醫療。

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