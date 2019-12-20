蔡英文提好領導人5條件　孫大千：顯然她不適合連任

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

總統蔡英文於18日2020大選政見會上提出好的領導人5項條件，而國民黨總統候選人韓國瑜的競辦副執行長孫大千指出，若以蔡英文提出的5個條件作為標準，顯然蔡英文並不適合連任，他也一一列舉蔡英文不適任的原因。

孫大千20日在臉書上說，蔡英文提到5個好領導人的條件，但若作為標準來衡量，蔡英文自己並不適合連任。他直指，第一、具備堅定改革意志力，蔡英文所具備的堅定意志力是執著在方向錯誤的改革，一意孤行、死不認錯的結果卻要全民共同承擔。

孫大千接著表示，關於第二，能在變局中創造機遇，蔡英文卻是反其道而行，永遠是在大好的機運中，創造無謂的變局。第三點提到的治國能力，他則認為，如果不是因為操作芒果乾，利用香港反送中事件來補血，僅僅憑藉治國成績，恐怕「蔡英文現在的支持度還是趴在地上」。

孫大千說明，第四，抗壓力，回想一下，蔡英文在面對當時黨內初選民進黨副總統候選人賴清德的挑戰時，所表現出來的氣急敗壞，甚至不惜耍賴翻桌，誰會認為蔡英文有抗壓力呢？至於第五，具備正義感，孫大千認為，蔡英文在面對楊蕙如的網軍霸凌事件中，始終沒有挺身而出替蘇啟誠說一句公道話。在面對監察委員陳師孟囂張修理一審法官，也視若無睹、刻意縱容，看起來，「正義感三個字和蔡英文無關」。

最後，孫大千提到，蔡英文說，「領導人如果背棄承諾、亂開支票、沒有帶領國家能力，絕對不是我們要選擇的總統候選人」，這麼坦白的實話，「說的不就是自己嗎？這算不算是有自知之明呢？」。

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