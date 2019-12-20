入黨15年「撕黨證」改挺韓國瑜　廖文振：我選人不選黨

▲前後壁鄉代表會主席廖文振宣布退出民進黨，並支持韓國瑜和蔡育輝。（圖／翻攝自中評社）

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中國國民黨台南市第一選區「立委」候選人蔡育輝上午在後壁區安溪寮福安寺舉辦問政說明會，800多名支持者到場相挺，國民黨前主席朱立倫也來站台。加入民進黨15年的前後壁鄉代表會主席廖文振也現身致詞，稱不滿民進黨通過同婚法案，宣布退黨並支持韓國瑜和蔡育輝當選。

廖文振為資深民進黨員，曾當選後壁鄉代表會主席，2014年當選民進黨全台黨代表。廖曾在馬英九執政期間挺馬簽署ECFA、兩岸服貿協議，還支持民進黨廢除「台獨黨綱」，被視為親中遭綠營派系圍剿。

今天上午廖文振現身蔡育輝問政說明會，當場亮出民進黨黨員證並作勢撕掉，表示即日起退出民進黨，並支持韓國瑜和蔡育輝當選，台下藍營支持者紛紛鼓掌喝采。

廖文振接受中評社訪問表示，他加入民進黨已經15年，上屆大選雖然是投給蔡英文，但他選人不選黨，先前陳水扁涉貪污案，因此2008年大選轉投馬英九，沒投給代表民進黨參選的謝長廷。

廖文振說，不滿民進黨多項政策背離民意，例如不顧765萬人反對同婚民意，強硬通過同婚法，對下一代危害甚鉅；還有蔡英文執政3年多，公糧收購價一直沒有漲價；另外，溪北地區青壯人口外流嚴重，留下許多老年人在家鄉，種種原因讓他決定退黨。

廖文振強調，自己事前沒和蔡育輝陣營接觸，會選擇支持韓國瑜，是因為覺得他這個人夠真，能夠為老百姓做事情最重要。