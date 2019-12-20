三方勢力開戰！新北市第3選區「搶搭湯圓潮」　余天揪蔡英文直播搓圓仔

▲蔡英文出席余天「冬至搓湯圓，小英天ㄟ逗陣來團圓」活動。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

12月22日即將迎來冬至，新北市第3選區（三重區）候選人余天20日邀請到總統蔡英文，在大同市民活動中心一起搓湯圓，吸引了不少支持者到場參與，臉書也在上午10點準時直播。其他候選人同樣行程滿檔，民眾黨的李旻蔚一早就出發到三重果菜市場拜票，國民黨籍禮讓的無黨籍李翁月娥則是在19日前往蘆洲向在地人拉票，綠、白、無黨三勢力不相上下，競爭相當激烈。

民進黨於天在搓湯圓活動中提到，選期將至，所有立委都搶著邀請蔡英文去站台，可惜她選前之夜的行程已滿，當天並不會看到小英現身三重，開玩笑地說，「本來是有的，現在沒有了。」不過，蔡英文也不忘替余天打氣，平時都是他撐著三重鄉親，這次要換大家用選票撐住他。

▲李旻蔚21日開放鄉親拿發票來換手工湯圓。（圖／記者林敬旻攝)

民眾黨的李旻蔚這幾天也忙著掃街拜票，身為民進黨新北市議員李余典的女兒，有擔任助理8年的經歷，政治基礎相當穩固，在三重區同樣擁有大票支持者。此外，她在臉書預告將在12月21日於重新里辦公室舉辦活動，鄉親憑11月、12月的5張發票就能換取一包湯圓，下午1時進行搓湯圓活動，湯圓發放則是下午4時開始。

▲李翁月娥勤走基層，搶攻三蘆地區鄉親的選票。（圖／記者李毓康攝）



無黨籍老將李翁月娥過去有擔任2屆蘆洲市長的經驗，去年九合一選舉更以高票3萬566票連任新北市議員，可見她在三蘆地區的影響力極深，這次選立委她和過去一樣勤走基層，希望和國民黨合作搶下三重區選票。

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