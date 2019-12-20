大選激化！雲林民進黨議員收詛咒信　「你肺癌、你全家都肺癌」

▲民進黨籍雲林縣議員邱世文，昨日在臉書貼上一封手寫信，信中寫著「你和你全家都會得肺癌死掉」詢問臉書好友，這算恐赫信嗎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨籍雲林縣議員邱世文，日前在臉書貼上一封手寫信，以「全國選民」屬名來信，信裡頭寫著「你和你全家都會得肺癌死掉」詢問臉書好友，這算恐赫信嗎？邱世文指出，並不會持續追究寄信者如此詛咒，每個人都有發言資格，但呼籲鄉親，還是理性看待不同立場支持方式。

雲林縣議員邱世文18日上午在私人臉書ＰＯ出「各位好友，這算恐嚇信嗎？」附上兩張照片，圖中是一封以「全國選民」屬名的手寫信，「邱世文議員 民幹黨是土匪，共產黨，廢核電，老英連任之後會增建20座電力發電廠，空汙增五倍，暗無天日，你和妳全家都會得肺癌死掉 全國選民」，郵戳蓋印台北。

邱世文付之一笑說，這不算恐嚇，內容除了一些不堪的字眼外，最後說全家「得肺癌死掉」，雖是帶有詛咒意味，但不會繼續追查寄出信件的人，也不會與這位民眾計較，呼籲鄉親要保持理性，不要做違法及人身攻擊。

邱世文表示，最近他常上媒體批評國民黨、韓國瑜或為民進黨政策辯護，可能因此被支持藍營的民眾盯上，發出這樣的詛咒信，不理智行為讓人啼笑皆非，不過他的發言都是事實，也是對事不對人，可受公評，不會因接到詛咒信就會改變。

雲林警方已主動了解，並加強邱世文住處、服務處安全維護工作。

▼▲民進黨籍雲林縣議員邱世文收到手寫信，內容除了一些不堪的字眼外，最後說全家「得肺癌死掉」，雖是帶有詛咒意味，但不會繼續追查寄出信件的人」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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