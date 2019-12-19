韓國瑜高喊3聲「中華民國萬歲」　台灣基進：趙少康25年前就用過

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在首場電視政見發表會上，連續喊出3聲「中華民國萬歲」，還要求對手蔡英文也一起喊。不過，政見發表會結束後，臉書粉絲專頁「台灣基進」小編隨即PO出一段影片，調侃韓國瑜的招式在1994年的台北市長選舉中就出現過了，「時光旅人4（是）你？」

影片中，時任新黨台北市長候選人的趙少康在1994年台北市長選舉辯論會上，向對手陳水扁提問，「我在這邊高喊中華民國萬歲，你敢不敢？」接著馬上連喊3聲中華民國萬歲；畫面一轉，韓國瑜在2020總統大選第一場政見發表會上將砲火對準蔡英文，「我大喊3聲，希望蔡英文總統也大喊3聲，中華民國萬歲、中華民國萬歲、中華民國萬歲，希望妳勇敢喊出來。」

▲韓國瑜在政見發表會上一共說出16大金句。（圖／中選會提供）

對此，台灣基進在影片最後吐槽韓國瑜是時光旅人，並PO文評論這場政見發表會是「蔡對牛彈琴、韓恬不知恥、宋活在過去」。其他網友也紛紛在文章底下留言表示，「竟然翻出舊片？厲害了」、「老趙是老韓的前輩無誤」、「就像考前臨時抱佛腳最快的方式就是做一些考古題」。

不過，也有部分網友認為，「3位（候選人）都沒有充分聚焦在未來的政見上，浪費了很多時間，覺得有點可惜」、「別忘了去年的高雄選舉，韓國瑜後來還是當選了，票票入匭才是真的」。

▼台灣基進臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進）

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