　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜高喊3聲「中華民國萬歲」　台灣基進：趙少康25年前就用過

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在首場電視政見發表會上，連續喊出3聲「中華民國萬歲」，還要求對手蔡英文也一起喊。不過，政見發表會結束後，臉書粉絲專頁「台灣基進」小編隨即PO出一段影片，調侃韓國瑜的招式在1994年的台北市長選舉中就出現過了，「時光旅人4（是）你？」

影片中，時任新黨台北市長候選人的趙少康在1994年台北市長選舉辯論會上，向對手陳水扁提問，「我在這邊高喊中華民國萬歲，你敢不敢？」接著馬上連喊3聲中華民國萬歲；畫面一轉，韓國瑜在2020總統大選第一場政見發表會上將砲火對準蔡英文，「我大喊3聲，希望蔡英文總統也大喊3聲，中華民國萬歲、中華民國萬歲、中華民國萬歲，希望妳勇敢喊出來。」

▲▼2020總統政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

▲韓國瑜在政見發表會上一共說出16大金句。（圖／中選會提供）

對此，台灣基進在影片最後吐槽韓國瑜是時光旅人，並PO文評論這場政見發表會是「蔡對牛彈琴、韓恬不知恥、宋活在過去」。其他網友也紛紛在文章底下留言表示，「竟然翻出舊片？厲害了」、「老趙是老韓的前輩無誤」、「就像考前臨時抱佛腳最快的方式就是做一些考古題」。

不過，也有部分網友認為，「3位（候選人）都沒有充分聚焦在未來的政見上，浪費了很多時間，覺得有點可惜」、「別忘了去年的高雄選舉，韓國瑜後來還是當選了，票票入匭才是真的」。

▼台灣基進臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進）

台灣基進PO文酸韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進）

其他熱門新聞

「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看
蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」
「不用打民進黨弊端…國民黨會準備好」　宋楚瑜：大家都在發揮長處

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝…周日再變天
美眾院表決彈劾川普！　「辯論持續中」總統推特狂放砲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜政見會感慨：來日無多　兩大神聖工作不做「對不起下一代」

苦苓酸韓國瑜創造3個史上之最　政見發表會變「甩耳光大會」

韓國瑜高喊3聲「中華民國萬歲」　台灣基進：趙少康25年前就用過

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　綠營曝內幕：維持領先還能再加一些分

韓國瑜政見會感慨：來日無多　兩大神聖工作不做「對不起下一代」

蔡英文不只應付韓國瑜口水戰　5大政見重點一次看

蔡英文拿1450資料K韓國瑜　教授：化身網軍頭？

2020「全國立法委員號次」完整名單　政黨票、區域立委一次看

「台灣頭」1席立委藍綠對決　基隆市政治版圖僵持不下

韓國瑜誣指15筆土地獲利1.8億　蔡英文競辦：早已公布20年財產變動

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經一聽韓石圭「一句話」笑場

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

苦苓酸韓國瑜創造3個史上之最　政見發表會變「甩耳光大會」

韓國瑜高喊3聲「中華民國萬歲」　台灣基進：趙少康25年前就用過

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　綠營曝內幕：維持領先還能再加一些分

韓國瑜政見會感慨：來日無多　兩大神聖工作不做「對不起下一代」

蔡英文不只應付韓國瑜口水戰　5大政見重點一次看

蔡英文拿1450資料K韓國瑜　教授：化身網軍頭？

2020「全國立法委員號次」完整名單　政黨票、區域立委一次看

「台灣頭」1席立委藍綠對決　基隆市政治版圖僵持不下

韓國瑜誣指15筆土地獲利1.8億　蔡英文競辦：早已公布20年財產變動

獨／親民黨22日墾丁啟動7天環台造勢　郭台銘接力、宋楚瑜壓軸

冰雪經濟／運動產業起步晚　主打「高端設備」對尬日韓

冰雪經濟／深山小屯變超夯雪鄉！　老農民成老闆「年收入翻倍」

冰雪經濟／陸推動「3億人上冰雪」　2022旅遊收入將達2.9兆

對「預言」特別迷信　算命時最容易對號入座的星座TOP 3　

不斷更新／美眾院表決彈劾川普！　「辯論持續中」總統推特狂放砲

泰國中生被譏同性戀　「怒掏爸槍」混進4000人學校射殺同學

苦苓酸韓國瑜創造3個史上之最　政見發表會變「甩耳光大會」

產後肥腹有解！醫師：把握黃金時刻「不動刀」回歸標準體態

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝…周日再變天

韓國瑜高喊3聲「中華民國萬歲」　台灣基進：趙少康25年前就用過

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

政見會／統整韓國瑜16大金句

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

蔡英文嗆韓國瑜：比較希望他去中國大陸喊「中華民國萬歲」

政見會／韓國瑜：如果貪污被關監獄「一天給我吃一頓」

最大神是玉皇大帝！韓國瑜：這段話回答蔡英文的質疑

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　黨政人士曝內幕

全文／蔡英文政見會3申論　講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

開場批蔡　韓國瑜：中華民國萬歲

2020「全國立法委員號次」完整名單

政見會／韓國瑜批蔡：我跟你談大海　你跟我談浴缸

政見會／蔡英文狂轟韓國瑜：閨蜜、豪宅都講不清

韓第2輪又批蔡　執政4年一敗塗地

更多熱門

相關新聞

蔡英文脫稿「撿到砲」電爆韓國瑜！黨政人士：韓草包印象再度深植人心

蔡英文脫稿「撿到砲」電爆韓國瑜！黨政人士：韓草包印象再度深植人心

2020年首場總統大選政見發表會18日落幕，總統蔡英文在三階段申論中，除了細數蔡政府執政政績，辣台妹更數度「撿到槍」狂轟對手韓國瑜。據了解，蔡英文在政見會中的「辣台妹撿到槍」其實是脫稿演出，黨政人士分析，韓國瑜面對小英狂轟顯得錯愕，整場政見會中沒有政見，也讓他的草包印象再度深植人心。

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

「台灣頭」1席立委藍綠對決

「台灣頭」1席立委藍綠對決

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜台灣基進趙少康

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

政見會／統整韓國瑜16大金句

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

衝結局！是元介守候李千那15年修成正果

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

味全龍戰力補強　網羅富邦5戰將

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

楊冪被鏡子反射出真實身材　網一看全傻了

獨／「共享女友」2300元秒脫單！18正妹「任選不設限」

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面