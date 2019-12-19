韓國瑜政見會感慨：來日無多　兩大神聖工作不做「對不起下一代」

▲2020總統政見發表會上，韓國瑜感概自己「來日無多」，要完成政治人物的兩大神聖工作。（圖／中選會提供）



記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選電視政見發表會18日晚間登場，國民黨總統候選人韓國瑜在政見會中表示，「我的來日無多」強調身為政指人物的兩大神聖工作絕對不能忘記，分別是「辦好教育」與「照顧弱勢」，如果辦不好教育，無法讓下一代人更強大，他們這一代人怎麼有臉面對下一代。

▲蔡英文對韓國瑜表示，是否意識到歧視性的言論，是很危險的一件事。（圖／中選會提供）



總統蔡英文在第二輪的發言中表示，韓國瑜兩次公開評論新南向政策，一次說瑪麗亞變英文老師、一次說鳳凰飛走了來了一堆雞，這些歧視性的言語，引起外籍移工、新住民、外國代表處的抗議，他有沒有警覺到身為一個總統候選人都這樣隨便說說，是很危險的一件事。

韓國瑜回應表示，政治是很單純的，不管是執政還是監督，都應該一心一意為人民努力打拚，台灣最大的官是總統、最小的官是村里長，不管是總統還是村里長都只有一個目標，就是保護人民、讓人民安居樂業，但為什麼單純的政治會變複雜甚至黑暗，因為人性，人性太多慾望、金錢、全力，使得整個政治被扭曲，「這段話完全可以答覆蔡英文對我的質疑」。

韓國瑜強調，政治沒這麼複雜，凡是乾淨選舉一定乾淨執政，凡是骯髒選舉一定骯髒執政，千古不變，全力衝經濟之外，但是政治人物有兩大神聖目標絕對不能忘記，賺了錢繁榮了台灣的經濟，第一個辦好教育，第二個關心弱勢，「這是我們的神聖工作，也是我們對選民最重要的承諾」。

▲韓國瑜強調辦好教育，讓下一代與世界接軌。（圖／中選會提供）



韓國瑜說，「我的年紀已經大了，我也知道我的來日無多，我們這一代人很快就會凋謝，我們要把這個棒子交給下一代」如果辦不好教育，下一代沒辦法更強大，他們這一代人有什麼臉面對下一代。

韓國瑜接著說，世上苦人這麼多，台灣有將近140萬左右的身心障礙跟弱勢族群，「我們不去照顧他，誰要照顧他？」所以希望大家能夠睜亮眼睛，了解台灣的處境，周邊的國家沒有一個看得起台灣了，世界開始忘記台灣，台灣也開始忘記世界，一定要打開門全力迎接世界接軌，全力培養下一代，只要不貪污台灣的錢一定夠用，大力栽培下一代孩子跟國際接軌，整個台灣一定要欣欣向榮，這4年台灣被鎖住了，每一個人心理都覺得好悶，用四個字代表民進黨蔡英文總統的執政就是「苦、茫、翻、亂」。

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