政治

黃國昌：民眾黨將宣布「9支箭」政見　待藍內部整合才能政黨合作

記者蘇靖宸／新北報導

面對2026年九合一大選，民眾黨秘書長周榆修盼最晚能在3月前確定民調整合方式。民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，本來已經敲定在1月底要舉行記者會發表共同政見，只不過國民黨說還需要一點時間跟各個候選人進行溝通，但民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，等國民黨內部意見整合好後，兩黨會再召開共同政見的發表會，在這個基礎上面完成政黨合作的協議，再來進行人選整合問題。

▲民眾黨主席黃國昌11日受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民眾黨主席黃國昌11日受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

民眾黨11日下午在新北市三重舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，黃國昌並於會前接受媒體聯訪。針對2026年九合一大選藍白合，黃國昌說，跟國民黨彼此間的合作，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的方法整合出最強的團隊，這樣的態度目前沒有任何改變，過去這段時間，兩黨也密集地針對很多重要的工作、具體的時程安排相互地溝通、交換意見。

黃國昌表示，先理念、先政策、先願景，藍白兩黨必須要把共同政見先處理完，才有共同價值跟願景的基礎來簽訂政黨合作協議，再那依照相關合作協議訂出來的方法，來進行最後一個階段，也就是人選整合的問題，這些工作按部就班在進行。

共同政見的部分，黃國昌指出，其實本來已經敲定在1月底要舉行一個記者會來發表，只不過國民黨說還需要一點時間跟各個候選人進行溝通，因為這個共同政見一旦發布了，就是兩黨對選民的承諾。

黃國昌說，民眾黨非常嚴肅且認真看待共同政見，「因為我們不像民進黨，民進黨是一個『芭樂黨』，政見隨便開，跳票也沒有關係」，最近最讓他憤怒的事情是，總統賴清德2024年選總統時說全國要蓋13萬個新建的社會住宅，結果從當選以後，請問核定了幾戶？內政部部長劉世芳不說就不說，在國會裡面「鬼打牆」，騙了半天，一戶也不敢核定，民進黨可以無恥，但民眾黨做不到。

黃國昌強調，民眾黨是「Keep our promise（遵守我們的承諾）」的政黨，所以對共同政見才這麼慎重。黃透露，近期民眾黨會先公布2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，相關內容將在政見發表的時候再進一步報告。

黃國昌也說，民眾黨也配合國民黨的時程，「我們還在等他們」，等國民黨內部意見整合好後，那兩黨會召開共同政見的發表會，在這個基礎上面完成政黨合作的協議，接下來再來進行大家所關心的人選整合的問題。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新竹市樹下里民眾黨籍里長蔡志堅日前發聲明，透露自己已遞交退黨聲明，媒體報導，蔡此舉疑不滿參選香山區市議員未獲黨內提名有關。對此，民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，他尊重有些黨內的同志不想參加初選競爭，要用無黨籍去選舉，但也要請他們適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙來傷害民眾黨，他是民眾黨的黨主席，絕對不接受。黃還說，「用全民調還不公平啊？」是不是黨要承諾保送、徵召，這樣子才公平。

黃國昌民眾黨2026藍白合共同政見

