沃草12張圖即時查核政見會：蔡英文、宋楚瑜各錯一題　韓國瑜陷6爭議

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記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日正式登場，「沃草Watchout」與電視台合作進行線上即時事實查核，分別列舉3位候選人在政見上有哪些問題是有爭議的，其中力拚連任的總統蔡英文共有3項可能是真的、1項不完全真實；國民黨總統候選人韓國瑜有3項可能有問題、2項不完全真實、1項目前還無法確定；親民黨總統候選人宋楚瑜則只有1項可能有問題。

「沃草Watchout」與華視合作，用12張圖片、11個問題驗證3位候選人的政見，首先韓國瑜抨擊蔡英文這3年來都是用「這個國家」來稱呼國家名稱，事實上蔡在近3年內的國慶演說中，一共說了18次的中華民國和2次的中華民國台灣。

▲對於蔡英文沒有在政見發表會上一起喊「中華民國萬歲」，韓國瑜感到很遺憾。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

第二題同樣與韓國瑜有關，韓稱高雄人每人負債9萬多，但依據高雄市政府財政局的資料顯示，高雄市今年11月底每人的平均負債金額為8萬8387元，相較於去年同期微幅上升461元。

而蔡英文唯一被認為不完全真實的部分，是關於新南向政策的發展，蔡提到政府致力於加強台灣與全球經濟的連結，但沃草比較2018年和2015年的貿易總額比例，發現推動新南向政策後18國的貿易總額的確增加203億美金，但整體佔比並未提升。

▲蔡英文酸韓國瑜把庶民當成選舉工具。

宋楚瑜的部分則是關於國民黨黨產，宋認為婦聯會已經交出370億元，但黨產會今年5月20日曾發表新聞稿，認定婦聯會有387億元為不當黨產，此案件目前仍在釋憲階段，在結果出爐之前是處於停止訴訟的狀態，所以婦聯會並未交出370億元。

其餘還有關於總統請假、軍公教年金達破產邊緣、觀光客紀錄、太平島挖石油、30歲勞動階層年收入、台商回台投資以及高雄市登革熱問題。網友們看完這份事實查核資料，紛紛在沃草的臉書粉絲專頁留言回應，「光是政見發表會的論述內容，表現就相形見絀成這樣」、「明年1月11日我一定出去投票」；但也有部分網友認為，第二題和第五題的數據與事實有差異，「覺得沃草這樣不行，不公正」。

此外，大部分的民眾看完這場政見發表會，大多認為3位候選人的表現都還有進步空間，PTT上也有許多網友留言調侃，「感覺宋楚瑜這次戰力真的比2016年弱太多」、「讀稿機又來幹嘛」、「政見發表會不是辯論吧？」、「政見呢？」、「這是史上最浪費時間的發表會」。

▼宋楚瑜先是呼籲韓國瑜留在高雄，再批評蔡英文亂改革，最後承諾假如他當選，會只做一任。

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