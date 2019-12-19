苦苓酸韓國瑜創造3個史上之最　政見發表會變「甩耳光大會」

▲韓國瑜在政見發表會上將砲火對準蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選首場電視政見發表會在18日晚間登場，3位候選人的表現掀起各界正反意見熱議。作家苦苓當晚看完政見發表會，忍不住在臉書PO文表示，「這是甩耳光大會吧？」同時列出國民黨總統候選人韓國瑜創造的3個「史上之最」，分別是最懶惰、最搞不清楚狀況、最快被打臉。

苦苓在PO文中提到，之所以會認為韓國瑜是史上最懶惰的候選人，是因為他在發表會上講的都是老哏，看起來就像是錄影重播一樣，從頭到尾都沒有提出一條政見，甚至連發言時間都用不完。

接著，苦苓指出，總統蔡英文這3年其實講過很多次中華民國，而高雄有許多公司倒閉是因為洗錢防制法，就連廢除特偵組都是國民黨立委提出來的，種種事實都與韓國瑜的說法不同，所以才會稱韓是史上最搞不清楚狀況的候選人。

▲苦苓臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

至於史上最快被打臉的候選人部分，苦苓說，韓國瑜幾乎是一出招就被蔡英文快速回擊，讓他看完這場政見發表會也忍不住懷疑，「這是政見會嗎？這是甩耳光大會吧？」

不過，大部分的網友認為，3位候選人在這場政見發表會的表現都還有進步空間，PTT上也有許多網友留言表示，「感覺宋楚瑜這次戰力真的比2016年弱太多」、「讀稿機又來幹嘛」、「政見發表會不是辯論吧？」、「政見呢？」、「這是史上最浪費時間的發表會」。

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